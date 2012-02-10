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时事要闻 | 2012年 2月 10日 星期五 18:58 BJT

中国外交部高官将访伊朗商讨核问题

路透北京2月10日电---中国外交部发言人刘为民周五在例行记者会上表示，中国将派外交部高级官员访问伊朗，就该国核问题举行会谈。

刘为民称，外交部部长助理马朝旭将於2月12日至13日访问伊朗，就伊朗核问题与伊方进一步交换意见。

他在记者会称：“中方一贯主张，对话与合作是推动解决伊朗核问题的唯一正确途径。

欧盟领导人上月达成协议将从7月开始对伊朗石油进行禁运，并同美国一道冻结该国央行资产，以迫使伊朗放弃核项目。这令西方国家与伊朗的紧张关系升级。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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