中国外交部高官将访伊朗商讨核问题

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透北京2月10日电---中国外交部发言人刘为民周五在例行记者会上表示，中国将派外交部高级官员访问伊朗，就该国核问题举行会谈。
刘为民称，外交部部长助理马朝旭将於2月12日至13日访问伊朗，就伊朗核问题与伊方进一步交换意见。
他在记者会称：“中方一贯主张，对话与合作是推动解决伊朗核问题的唯一正确途径。
欧盟领导人上月达成协议将从7月开始对伊朗石油进行禁运，并同美国一道冻结该国央行资产，以迫使伊朗放弃核项目。这令西方国家与伊朗的紧张关系升级。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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