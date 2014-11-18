孟建柱访问伊朗推进反恐合作

韩国称美国重申负担萨德费用 特朗普致电亚洲盟友
路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
路透北京11月18日 - 中国外交部周二称，中共中央政治局委员、中央政法委书记孟建柱访问伊朗，推进双方在反恐方面的进一步合作。
外交部称，孟建柱11月15-17日访问伊朗，在德黑兰分别会见伊朗第一副总统贾汉吉里、副总统阿明扎德、最高国家安全委员会秘书沙姆哈尼等，并与内政部长法兹利会谈。
外交部声明中称：“双方就扩大和深化中伊双边关系,特别是推进执法安全合作交换意见,达成重要共识。”
孟建柱表示，中伊在打击恐怖主义方面有着广泛共同利益,中方愿同伊方进一步加强合作,为维护两国安全利益及促进地区和平与稳定发挥积极作用。
他并表示，中方愿同伊方保持高层和各层级交往,不断增进政治互信,加强经贸、文化、教育、执法安全等领域务实合作。 （完）
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