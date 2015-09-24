中国是伊朗经济发展最合适的合作伙伴-中国政府特使

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京9月24日 - 中国政府特使、国资委主任张毅周三称，中国企业在装备制造方面拥有相当强的实力，可以帮助伊朗提高工业技术水平，实现产业升级换代。
张毅正率中国代表团对伊朗展开为期三天的访问。
据国资委在其新浪官方微博发表的声明，张毅称，中国是伊朗推进基础设施建设和工业化最合适的合作伙伴。
张毅称，经过几十年的发展，中国在装备制造方面拥有相当强的实力，而且中伊合作源远流长，双方友好合作、共经风雨，更是无形的优势。
中国和伊朗在外交、经济、贸易和能源领域关系密切，中国外交部长王毅此前一直积极推动美国和伊朗在核问题上达成一致。
伊朗外长扎里夫上周称，一旦解除对伊制裁，伊朗准备迎接更多中国企业。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。