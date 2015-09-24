中国是伊朗经济发展最合适的合作伙伴-中国政府特使

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月24日 - 中国政府特使、国资委主任张毅周三称，中国企业在装备制造方面拥有相当强的实力，可以帮助伊朗提高工业技术水平，实现产业升级换代。

张毅正率中国代表团对伊朗展开为期三天的访问。

据国资委在其新浪官方微博发表的声明，张毅称，中国是伊朗推进基础设施建设和工业化最合适的合作伙伴。

张毅称，经过几十年的发展，中国在装备制造方面拥有相当强的实力，而且中伊合作源远流长，双方友好合作、共经风雨，更是无形的优势。

中国和伊朗在外交、经济、贸易和能源领域关系密切，中国外交部长王毅此前一直积极推动美国和伊朗在核问题上达成一致。

伊朗外长扎里夫上周称，一旦解除对伊制裁，伊朗准备迎接更多中国企业。(完)