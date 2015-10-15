中国解放军副总参谋长出访伊朗 希望深化合作

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京10月15日 - 中国国防部周四称，伊朗国防与武装力量后勤部长德赫甘周三在德黑兰会见了到访的中国人民解放军副总参谋长孙建国海军上将。孙建国称中国希望推动两军关系不断向前发展。
孙建国表示，中方高度重视发展同伊朗的关系。
“此次代表团来访，就是为了进一步增进友谊，深化合作，与伊方就两军关系及共同关心的问题交换看法，推动两军关系不断向前发展，维护国际与地区和平稳定。”
孙建国还表示，中国对伊核问题达成全面协议表示祝贺。（完）
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。