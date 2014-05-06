中伊防长会面 称希望加强军方合作

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京5月5日 - 据新华社周一报道，中国国防部长常万全周一与伊朗国防部长达赫甘（Hossein Dehqan）举行了会谈，双方表示希望加深军方关系。

常万全表示，中伊关系保持积极、稳健的发展势头。两国高层交往频繁，双边政治互信不断深化。

他称：“相信在双方共同努力下，两国两军友好关系必将得到进一步发展。”

报道称，达赫甘称希望中伊共同为维护地区和平与稳定发挥积极作用。

伊朗是中国的武器出口市场之一。近期美国国务院宣布悬赏500万美元寻求线索，以协助抓捕被控向伊朗出售弹道导弹零部件的中国商人李方伟。中国外交部发言人秦刚对此表示，中方敦促美方停止制裁中国企业或个人的错误做法。

中国与伊朗在能源和贸易领域亦密切合作，中国多次抵制美国等国家关于加大对伊朗经济制裁的要求。

但中伊两国在开发伊朗油气资源方面，也出现了一些分歧。