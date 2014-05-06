中伊防长会面 称希望加强军方合作

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月5日 - 据新华社周一报道，中国国防部长常万全周一与伊朗国防部长达赫甘（Hossein Dehqan）举行了会谈，双方表示希望加深军方关系。
常万全表示，中伊关系保持积极、稳健的发展势头。两国高层交往频繁，双边政治互信不断深化。
他称：“相信在双方共同努力下，两国两军友好关系必将得到进一步发展。”
报道称，达赫甘称希望中伊共同为维护地区和平与稳定发挥积极作用。
伊朗是中国的武器出口市场之一。近期美国国务院宣布悬赏500万美元寻求线索，以协助抓捕被控向伊朗出售弹道导弹零部件的中国商人李方伟。中国外交部发言人秦刚对此表示，中方敦促美方停止制裁中国企业或个人的错误做法。
中国与伊朗在能源和贸易领域亦密切合作，中国多次抵制美国等国家关于加大对伊朗经济制裁的要求。
但中伊两国在开发伊朗油气资源方面，也出现了一些分歧。
上月伊朗方面决定终止中石油在该国的南阿扎德干油田开发合约，称中方未履行合同义务。（完）
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译