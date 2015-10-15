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亚洲 | 2015年 10月 15日 星期四 14:32 BJT

中国解放军副总参谋长出访伊朗 希望深化合作

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月15日 - 中国国防部周四称，伊朗国防与武装力量后勤部长德赫甘周三在德黑兰会见了到访的中国人民解放军副总参谋长孙建国海军上将。孙建国称中国希望推动两军关系不断向前发展。

孙建国表示，中方高度重视发展同伊朗的关系。

“此次代表团来访，就是为了进一步增进友谊，深化合作，与伊方就两军关系及共同关心的问题交换看法，推动两军关系不断向前发展，维护国际与地区和平稳定。”

孙建国还表示，中国对伊核问题达成全面协议表示祝贺。（完）

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