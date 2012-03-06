中国外长称反对单边制裁伊朗

路透北京3月6日电---中国外长杨洁篪周二重申，中国反对伊朗拥有核武器，但维护伊朗和平发展核能的权利。

杨洁篪在记者会上重申，中国反对对伊朗进行单边制裁。

国际原子能机构（IAEA）总干事天野之弥周一表示，他对伊朗核活动可能产生的军事影响“十分担心”。此前，美国总统奥巴马称，如果伊朗研发核武器，美国不排除采取军事行动的可能。

杨洁篪表示：“我们反对中东任何国家，包括伊朗，研发和拥有核武器。同时，我们认为所有国家都有在遵守义务的情况下和平利用核能的权利。”

“我们反对单边制裁。”

中国多次呼吁通过谈判解决伊朗核危机，同时也反对西方国家通过制裁伊朗石油出口向其施压。

杨洁篪同时呼吁给伊朗和安理会五个常任理事国及德国更多时间进行磋商。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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