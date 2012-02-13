中国敦促伊朗加强合作解决核问题

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京2月13日电---中国敦促伊朗加强与国际原子能机构合作，重新回到核问题谈判。
中国外交部部长助理马朝旭周日开始对伊朗进行为期两天的访问，并同伊朗最高国家安全委员会副秘书长巴盖里（Ali Baqeri）举行了会谈。马朝旭表示，此访目的是就伊朗核问题与伊方坦诚深入交换意见。
根据外交部网站声明，马朝旭表示：“中方愿与有关各方保持密切沟通，努力推动六国与伊朗早日复谈，并鼓励伊方与国际原子能机构加强合作，使伊朗核问题走上对话的正确轨道。”
伊朗表示，该国发展核项目是为和平目的，旨在满足其能源和医疗需求。西方国家则怀疑伊朗试图研发核武器。
世界大国1月末表示，愿同伊朗重启核问题谈判，但该国必须展示出对谈判的诚意。
此前数周中，西方国家加强了对伊朗的制裁，伊朗政府则威胁称要关闭全球输油要道霍尔木兹海峡，双方关系急剧恶化。
马朝旭的呼吁保持了中国一贯克制的做法。中国是伊朗石油的最大进口国之一，曾多次表达对伊朗所受新制裁的关切。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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