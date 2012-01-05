中国2月将继续削减伊朗原油采购量--消息

路透北京1月5日电---消息人士周四说,中国将在2月继续削减伊朗原油采购量,因双方对2012年付款条件仍存分歧.伊朗原油正面临国际社会制裁,严苛程度前所未见.

在被问及是否有可能在1月中达成2012年供应合同条款,另外一位资深石油交易商说:"不会.我认为不太可能."通常1月中是双方为2月船货定价的最後期限.(完)