中国2月将继续削减伊朗原油采购量--消息

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京1月5日电---消息人士周四说,中国将在2月继续削减伊朗原油采购量,因双方对2012年付款条件仍存分歧.伊朗原油正面临国际社会制裁,严苛程度前所未见.
"2月将会和1月一样,削减幅度相同,"北京一位与伊朗交易石油的资深交易商说.
中国在1月将伊朗进口原油数量削减逾半.
在被问及是否有可能在1月中达成2012年供应合同条款,另外一位资深石油交易商说:"不会.我认为不太可能."通常1月中是双方为2月船货定价的最後期限.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
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