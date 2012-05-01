中国考虑为装载伊朗原油的船只提供担保--协会

记者 梁淑芬

路透北京4月30日电---中国船东协会常务副会长兼秘书长张守国表示,中国正考虑为该国船只提供主权担保,以使该国在7月欧盟新制裁生效後能够继续进口伊朗原油.

欧盟严格的新制裁旨在阻止伊朗原油出口到欧洲,并禁止欧盟承保或再保伊朗原油的全球运输航线.由於全球油轮保险约90%是在西方国家承保,因此该措施将威胁伊朗对其主要亚洲买家--中国、印度、日本和韩国的原油出口.

去年10月以来,全球原油价格已累计上涨近20%,部分归因于对伊朗供应中断的担忧.

"(船业)运营商担心,如果保险问题得不到解决,他们将无法再接到运输伊朗石油的订单,"中国船东协会常务副会长兼秘书长张守国在接受路透专访时谈到.他鲜少接受外媒采访.

"我们已提出了我们的担忧,相关政府部门正在研究这一问题."

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伊朗作为石油输出国组织(OPEC)第二大产油国预计,其220万桶原油日产量中的大多数销往亚洲,主要购买国尚未找到规避欧盟(EU)制裁的方法.

"我们正高度关注此事,国家有石油的需求,运送就是我们的责任."张守国表示,"但我们需要政府提出的解决方案,我们才能避免这类风险."

印度和韩国也像中国一样考虑为本国油轮提供主权担保.印度船公司上周表示,将继续运输伊朗石油,即便有限的保险范围让他们面临漏油或意外事故的财务风险.

张守国称,中国保险商和船主将不会自己承担这些风险,政府有必要进行干预.大型船务保险商,中国船东协会本月稍早对路透称,不会为运输伊朗石油的国内油轮提供替代性保险.

分析师称,多数中国油轮船队由欧洲保险商承保.

多数海事保险商合作保险,当保额超过800万美元时会进入再保险市场.超级油轮人身伤害和污染索赔保额通常为10亿美元.

张守国称,一些政府部门在考虑行业的要求,包括财政部,中国保监会,运输部和发改委.但他没有表示什麽时候会作出决定.

直到最近,中国一直是伊朗最大的消费国,不过上周数据显示,中国3月伊朗石油较上年同期减半.

张守国称,预计在整体船运市场上,该行业将在2014年恢复正常增长.(完)

--编译 许娜/兰秀娟/王丽鑫;审校 艾茂林/张明钧

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