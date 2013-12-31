独家：中国洽谈新合约 或借机扩大进口伊朗原油--消息人士

路透北京12月31日 -随着中国一家国营贸易商洽谈新的轻质原油合约，中国明年可能扩大买进伊朗原油，买进数量可能升至2012年西方国家对伊朗实施严格制裁以来的新高，恐有导致美国不快之虞。

扩大进口伊朗原油恐将违反11月突破性协议的精神，该协议放宽了两年前对伊朗核计划实施的部份严格制裁。

德黑兰当局与美国为首的“5+1”大国于11月达成协议，暂停实施减少伊朗石油销售的措施，但要求买家对伊朗原油进口维持“当前平均购买数量”。

这项协议被视为是奖励德黑兰外交立场放软；部分美国官员及国会议员指出，美国和欧盟的制裁让伊朗原油出口缩减逾半至每日100万桶左右，原油收入减损多达800亿美元，这才迫使伊朗让步。

不过产业消息人士指出，中国国营贸易商珠海振戎正与伊朗国家石油公司(NIOC)洽商新的凝析油合约；珠海振戎在2012年初曾因供应伊朗汽油而遭到美国制裁。

不过目前尚不清楚新的合约会带来多少轻质原油进口。珠海振戎及其他业者也可能继续通过现货交易购买凝析油。

“如果中国增加进口伊朗原油，恐将招致美国的更多制裁，”一家与中国有业务往来的西方贸易公司的交易商称。“如果整体的伊朗石油进口增幅太大，中国政府可能会制止，但如果增加不多就不会。”

珠海振戎主要从事中石化(600028.SS)(0386.HK)的进口代理。中石化旗下炼厂加工伊朗原油。

珠海振戎也为中国石油(601857.SS)(0857.HK)的炼厂购买少量原油。

消息人士称，新的凝析油合同将通过子公司--天津振戎国际能源有限公司，把石油交付给中国福建的独立石化厂腾龙芳烃有限公司。

珠海振戎的一名发言人拒绝就协商情况，以及协商是否令该公司可能承受美国方面的压力置评。

“更多的压力？你觉得他们真的在乎吗？”珠海振戎一名前交易员称。他说，该公司在美国没有可作为制裁目标的投资，并一直有担心公司可能会并为一家规模更大的国有企业的原油交易部，所以可能并不那么担忧未来会遭遇任何制裁。

除了新协议以外，中国料将把目前每日约50.5万桶的进口量进行延展。中国是伊朗最大的贸易伙伴及石油客户。

根据中国海关的数据，今年1-11月实际的伊朗石油每日进口量为42.152万桶，同比下降0.6%，归因于西方制裁带来压力。制裁之前一年的伊朗石油日均进口量约为53.05万桶。

浏览中国的伊朗原油进口量相关图表，请点击：(link.reuters.com/vaz65v)

浏览亚洲的伊朗原油进口量相关图表，请点击：(link.reuters.com/vyw45t)

**制裁因素影响进口规模**

在欧美对伊朗实施制裁的情况下，中石化原油进口数量一直低于合同水平，以便每过六个月获得美国制裁措施的豁免资格。一名官员估计，中石化的伊朗原油进口削减了11-13%。所削减的部分，中石化主要利用伊拉克与俄罗斯原油来弥补。

美国在11月延长了给予中国、印度和韩国的豁免权。

“是否按合同数量进口原油，由中石化酌情决定，”第二名贸易官员表示，“但合同已经签署了，签到了2019年底。”

中石化的一名发言人表示，他不清楚该合同情况，无法评论。

上述第二名官员表示，伊朗副石油部长与中石化主管贸易的高管会谈之后，11月以来的中石化进口一直略高于合同水平。

但在对伊朗制裁进一步放松之前，中石化可能不会冒险大幅增加进口。

“在没有迹象显示制裁会明显松动之前，仍有潜在风险，”中石化一家炼厂的采购主管表示。(完)

(编译 张明钧/王翔琼/张涛；审校 徐文焰)

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