中国6月自伊朗进口原油同比增38%

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透北京7月21日 - 周一的海关数据显示，中国6月进口的伊朗原油同比增加38%，但交货量也创四个月最低水平。
2014年上半年进口量较上年同期增加48%。
中国是伊朗石油最大买家，自从去年11月国际协议放宽对伊朗制裁之后，中国已加大对伊朗石油的采购，成为亚洲进口伊朗原油增长的主要推手。
根据行业人士及政府消息人士表示，意味着亚洲买家在1-6月料总计每日进口约125-130万桶伊朗原油，主要受助于中国进口量增加。
中国6月自伊朗进口原油218万吨，或每日531,200桶，较上月每日757,900桶下滑30%。1-6月自伊朗进口日均627,742桶，去年同期为424,183桶。
据海关称，伊朗为中国第三大原油供应国，1-6月供应增速在主要供应国中为最快，超过伊朗、阿曼、安哥拉、俄罗斯和沙特阿拉伯。(完)
(编译 朱晓军；审校 田建华)
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