中国或减少伊朗铁矿石进口

路透上海/北京2月8日电---贸易商周三表示,中国可能自3月起减少进口伊朗铁矿石,因担心西方对伊朗的制裁令该国铁矿石输出中断.伊朗对中国的铁矿石年出口额超过20亿美元.

2011年伊朗对中国售出1,700万吨铁矿石,为中国第五大铁矿石供应国,但贸易商称预计未来几个月购买量将萎缩,因为制裁可能影响到出货与付款.

"风险非常巨大,很多人只是还没意识到."上海一家贸易公司的高管表示.该公司与一家伊朗供应商有着长期合作关系.

"美国轻易就能冻结我们的业务,那些与伊朗贸易量很大的中国铁矿石贸易商,在下单时不得不更加谨慎.不值得去冒险."他补充说.

中国去年总计进口铁矿石6.86亿吨,伊朗的供应虽只占到2.4%,但若这部分消失不见,铁矿石价格可能上涨.

"伊朗是较低价铁矿石的主要来源,没了他们的供应,中国买家将被迫从东南亚、拉美与非洲寻求更多价格较低的原材料."TSI钢铁指数公司中国区经理韩逊表示.

"中国也可能加大从澳洲与巴西这些铁矿石大国的购买."

美国周一扩大对伊朗的金融制裁.此前欧盟已宣布从7月起对伊朗石油实施进口禁令,且美国拿出一系列措施,针对伊朗央行以及与伊朗有业务往来的金融机构.

中国商务部去年曾发布提醒,中国企业自伊朗进口铁矿石时,需谨慎选择合作夥伴,以免上当受骗.

但2011年贸易额仍增长了14%,一些伊朗卖家表示,目前为止业务照常.

但山东一名伊朗铁矿石买家称,他相信有几家船运公司已不再接收伊朗船货,"我听说了,由於制裁的原因,越来越多外资船运企业不愿意同伊朗合作."

中国一些贸易商称,考虑到价格原因,只要款项收付没有问题,他们就会继续从伊朗购买铁矿石.(完)

--编译 隋芬;审校 张明钧

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