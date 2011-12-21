中国商务部提醒进口伊朗铁矿石风险

* 商务部提醒企业谨慎自伊朗进口铁矿石的贸易

* 行业人士称贸易诈骗行为时有发生,惟谨慎避免

* 商务部建议通过信用证结算降低风险

路透上海/北京12月21日电---中国商务部周三公告提醒,中国企业自伊朗进口铁矿石时,需谨慎选择合作夥伴,以免上当受骗,可以通过信用证结算等方式最大限度降低风险.分析师称,国际贸易中的诈骗行为时有发生,惟有谨慎避免.

刊登在商务部网站上的公告指出,近日收到多起中国企业的投诉称,从伊朗企业进口铁矿石时遭遇诈骗,伊方企业通过以次充好,收款後拒不发货或是仅发部分货物等方式,严重损害中方企业利益,涉及金额较大.甚至有国内客商来伊协商时遭遇人身威胁和暴力攻击.

"国际市场充满风险,商务部公告反应的事情应该是之前在铁矿石需求很旺盛的时候会比较集中,现在市场需求低迷,贸易欺骗会少很多,"骏时钢铁涂镀产品负责人陈亚亮称.

他并称,"这种欺骗行为在国际贸易中很多,甚至有专门的信用证骗局,所以关键是选择好的可信任的贸易夥伴.我们都时刻保持谨慎."

行业人士指出,不仅是和伊朗的铁矿石贸易,和印度、墨西哥等其他国家的贸易中也时有骗局发生,而发现骗局的也不仅仅是铁矿石领域,在钢材贸易以及其他大宗商品的贸易方面也会出现.

中国联合金属网铁矿石分析师徐光剑称,中国今年1-10月进口伊朗铁矿石约1,400万吨.其实,不仅在伊朗,在印度、墨西哥等其他国家也有铁矿石贸易的骗局发生.

陈亚亮并指出,规避骗局也有一些实用的方法,包括引入检验品质的第三方,不给对方打入预付款,尽量使用信用证等等,尽管这些方法可能会增加一些财务费用,但是物有所值.

而亦有分析师有不同的观点."我认为,商务部公告(提醒企业谨慎从伊朗进口铁矿石)和珠海振戎减少进口(伊朗)原油是出於同样的考虑,"一位驻北京的铁矿石分析师称,"这样的问题一直都是存在的,现在提出来似乎有些明显."

中国与伊朗的传统石油贸易近期亦出现波折.消息人士稍早表示,中石化(0386.HK)(600028.SS)1月从伊朗进口的石油将减少过半,因为在伊朗承受越来越大国际压力的背景下,买卖双方在合同条款上存在分歧.(完)

--发稿 林琦/李文科; 审校 张喜良/乔艳红

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