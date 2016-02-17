中国开往伊朗的首班铁路集装箱货运专列抵达德黑兰

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透上海/迪拜2月16日 - 伊朗及中国媒体报导称，由中国义乌发往德黑兰的货运班列周一抵达德黑兰，是首列从中国开往中东的铁路集装箱货运班列。
据伊朗和中国媒体报导称，专列1月底出发，途经哈萨克斯坦和土库曼斯坦，全程逾1万公里。
新华社援引伊朗道路和城市发展部副部长、国家铁路公司董事长穆赫（Mohsen Pour-Aqaei）的话称，相比海运，铁路运输可以使货运行程缩短至少30天。
穆赫还称，按照双方协定，今后，每个月都将有一趟货运班列经过这条钢铁“丝绸之路”抵达伊朗。穆赫指出，伊朗不会是这条铁路的终点，货运班列的轨道将继续延伸，最终到达欧洲。
新华社援引中国驻伊朗大使庞森的话称，下一阶段，中伊双方以及哈萨克斯坦、土库曼斯坦将就这条铁路运输线进行轨道升级改造，让火车跑得更快、跑得更远。（完）
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。