中国开往伊朗的首班铁路集装箱货运专列抵达德黑兰

路透上海/迪拜2月16日 - 伊朗及中国媒体报导称，由中国义乌发往德黑兰的货运班列周一抵达德黑兰，是首列从中国开往中东的铁路集装箱货运班列。

据伊朗和中国媒体报导称，专列1月底出发，途经哈萨克斯坦和土库曼斯坦，全程逾1万公里。

新华社援引伊朗道路和城市发展部副部长、国家铁路公司董事长穆赫（Mohsen Pour-Aqaei）的话称，相比海运，铁路运输可以使货运行程缩短至少30天。

穆赫还称，按照双方协定，今后，每个月都将有一趟货运班列经过这条钢铁“丝绸之路”抵达伊朗。穆赫指出，伊朗不会是这条铁路的终点，货运班列的轨道将继续延伸，最终到达欧洲。