焦点：伊朗制裁解除后 中国企业与之在铁路及造船方面展开合作

路透北京/迪拜3月10日（记者 陈爱珠/Bozorgmehr Sharafedin） - 熟悉有关协商情况的消息人士表示，在针对伊朗的多数制裁解除后，两家中国公司正在推动与伊朗的数十亿美元交易，协助该国的高速铁路建设以及运输船队现代化。

一位中方消息人士向路透表示，国营企业中国轨道装备工程有限公司(CTC)接近同伊朗敲定一桩30亿美元的铁路项目，建设连结德黑兰与东北部圣城马什哈德的高铁项目。

另根据两名消息人士称，同为国企的大连船舶重工集团(DSIC)也在协商为伊朗建造集装箱船以及油轮。这两位消息人士不愿具名，因相关磋商仍在进行中。

中国是伊朗最大的贸易伙伴和长期盟友，两国已经同意在未来10年将双边贸易额提升逾九倍至6,000亿美元。由于伊朗已经与世界大国签署核协议，自1月起相关制裁已解除，而中国政府在国内经济放缓之际，亦将伊朗视为拓展贸易及开发新市场的政策组成部分。

消息人士称，上文提到的铁路项目长达930公里(580英哩)，中国进出口银行料将提供占项目投资85%的融资，CTC则提供工程、采购、修建服务。

中国进出口银行是中国政府指定的政策性银行，针对大型贸易和中国企业的海外投资提供买方信贷服务。

进出口银行和中国轨道装备工程有限公司都未立即回复置评要求。

伊朗Tasnim通讯社上个月曾报导称，该项目的造价为20亿美元，建设工期将为42个月。

**伊朗访问**

大连船舶重工的母公司--中国船舶重工集团公司的发言人也没有立即回复置评要求。

不过，其中一位消息人士称，估计到2022年左右，伊朗将总计需要80至120亿美元来现代化其集装箱、货船和油轮等船运队伍。

大连造船业高管自1月以来已三次赴德黑兰访问，与伊朗最大的集装箱和船运公司Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)及伊朗石油运输运营商National Iranian Tanker Co (NITC)的高管会面。

未能立即联系到IRISL和NITC置评。

“我们和NITC有很多接触，”一位中国造船厂的高管称。由于未获授权向媒体发言，这位高管拒绝透露姓名。“先进的船型和强有力的技术支持使大连造船业成为伊朗的有强竞争力的合作伙伴。”

路透此前报导，包括大连船舶重工在内的中国造船厂在2012-2013年期间曾为NITC建造过大型油轮，这笔订单的价值为12亿美元。

在中东和中国之间做油气设备生意的公司ENEXD的总裁Reza Mostafavi Tabatabaei说，相对于韩国和新加坡等亚洲对手而言，国家融资和低成本将使中国成为伊朗航运业的主要参与者。

“他们(IRISL)希望成为全球最大的航运公司之一，”Tabatabaei说，并称NITC希望在未来六年内通过购买新船和翻修现有船舶，将油轮运力提高一倍。(完)