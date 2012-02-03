《人民日报》发表评论文章 反对更严厉制裁伊朗

路透北京2月3日电---周五《人民日报》上发表的评论指出，伊朗核问题导致的紧张情势影响能源市场，可能扼杀全球经济复苏，反对西方对伊朗实施更严厉制裁。

“全球经济正处於艰难复苏中，减少不确定性因素的冲击，是世界各国的共同责任，”发表在《人民日报》上的评论写道。 该评论作者的笔名是钟声。

“近期而言，骤然升级的美国与伊朗之间紧张关系构成最大的不确定性因素。这一因素正在扰乱世界能源市场，给全球经济复苏蒙上新的阴影。”

中国作为全球第二大原油消费国，一直反对针对伊朗能源行业的单方面制裁，并一直试图缓和紧张情势，防范威胁石油供应。

昨日德国总理默克尔敦促中国政府说服伊朗放弃其核计划。不过在随後的联合记者会上，中国国务院总理温家宝似乎拒绝采取更多行动。

温家宝称，中方反对将与伊朗的“正常商业往来”政治化。默克尔周四表示，希望联合国安理会能就伊朗问题通过一致决议。

该评论重申了中国的态度：应该通过对话解决伊朗核问题。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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