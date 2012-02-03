《人民日报》发表评论文章 反对更严厉制裁伊朗

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透北京2月3日电---周五《人民日报》上发表的评论指出，伊朗核问题导致的紧张情势影响能源市场，可能扼杀全球经济复苏，反对西方对伊朗实施更严厉制裁。
“全球经济正处於艰难复苏中，减少不确定性因素的冲击，是世界各国的共同责任，”发表在《人民日报》上的评论写道。 该评论作者的笔名是钟声。
“近期而言，骤然升级的美国与伊朗之间紧张关系构成最大的不确定性因素。这一因素正在扰乱世界能源市场，给全球经济复苏蒙上新的阴影。”
中国作为全球第二大原油消费国，一直反对针对伊朗能源行业的单方面制裁，并一直试图缓和紧张情势，防范威胁石油供应。
昨日德国总理默克尔敦促中国政府说服伊朗放弃其核计划。不过在随後的联合记者会上，中国国务院总理温家宝似乎拒绝采取更多行动。
温家宝称，中方反对将与伊朗的“正常商业往来”政治化。默克尔周四表示，希望联合国安理会能就伊朗问题通过一致决议。
该评论重申了中国的态度：应该通过对话解决伊朗核问题。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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