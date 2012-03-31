独家：伊朗协助叙利亚运送石油销往中国--消息人士

路透伦敦3月30日电---据行业消息,伊朗正在帮助盟友叙利亚违抗西方国家制裁措施,提供一艘船舶将叙利亚石油运往一中国国有企业,这可能为阿萨德(Bashar al-Assad)政府带来约8,000万美元的资金.

伊朗自己也是西方国家制裁对象,是叙利亚最亲密的盟友之一,此前承诺将竭尽所能支持阿萨德.

中国阻止外国干预叙利亚,在联合国否决两项针对叙利亚的决议.西方国家对叙利亚、叙石油业和国有石油公司Sytrol进行制裁,中国不受此制裁约束.

"叙利亚之前计划直接向中国买家出售石油,但他们找不到运油的船只,"一位业内消息人士表示,他表示自己被请求帮助Sytrol执行交易,但他没有参与其中.

该消息人士透露,中国买家是珠海振戎公司,这家国有企业1月曾遭美国制裁.

珠海振戎发言人称:"我从未听说过此事."并拒绝进一步置评.

美国国务院1月表示,珠海振戎公司是向伊朗提供精炼油品的最大供应商.

按照每桶约100美元的折让油价计算,这艘原油船货的总价值约8,400万美元,可以为阿萨德提供急需的资金.上周欧盟对叙利亚实施另一轮的制裁,旨在进一步孤立该国.

记者联系叙利亚Sytrol，後者建议致电石油部.路透多次致电叙利亚石油部,但无人应答.当前无法联系到伊朗当局发表评论.Sytrol去年就列入欧盟和美国的制裁名单中.

消息人士补充称,Sytrol曾寻求委内瑞拉联系人帮助寻找运油船只.最终伊朗当局解决了该问题,派出M.T. Tour油轮承运这批船货.

这艘悬挂马耳他国旗的油轮隶属於船运公司ISIM Tour,而後者已被美国财政部认定为伊朗为躲避制裁而建立的幌子公司.

据行业消息和航运追踪数据,M.T. Tour油轮周末抵达叙利亚塔尔图斯(Tartus)港口,装载12万吨轻质原油.

卫星追踪情况显示,该油轮最近一次被发现是在埃及塞得港(Port Said)附近.其最终目的地尚不而得知,但行业消息人士称可能是驶往中国或新加坡.

前述消息人士称,"有人要求我提供一个运往中国南部或新加坡的可选方案."(完)

--编译 田建华/白云;审校 蔡美珍/丁琦路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。