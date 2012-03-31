独家：伊朗协助叙利亚运送石油销往中国--消息人士

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透伦敦3月30日电---据行业消息,伊朗正在帮助盟友叙利亚违抗西方国家制裁措施,提供一艘船舶将叙利亚石油运往一中国国有企业,这可能为阿萨德(Bashar al-Assad)政府带来约8,000万美元的资金.
伊朗自己也是西方国家制裁对象,是叙利亚最亲密的盟友之一,此前承诺将竭尽所能支持阿萨德.
中国阻止外国干预叙利亚,在联合国否决两项针对叙利亚的决议.西方国家对叙利亚、叙石油业和国有石油公司Sytrol进行制裁,中国不受此制裁约束.
"叙利亚之前计划直接向中国买家出售石油,但他们找不到运油的船只,"一位业内消息人士表示,他表示自己被请求帮助Sytrol执行交易,但他没有参与其中.
该消息人士透露,中国买家是珠海振戎公司,这家国有企业1月曾遭美国制裁.
珠海振戎发言人称:"我从未听说过此事."并拒绝进一步置评.
美国国务院1月表示,珠海振戎公司是向伊朗提供精炼油品的最大供应商.
按照每桶约100美元的折让油价计算,这艘原油船货的总价值约8,400万美元,可以为阿萨德提供急需的资金.上周欧盟对叙利亚实施另一轮的制裁,旨在进一步孤立该国.
记者联系叙利亚Sytrol，後者建议致电石油部.路透多次致电叙利亚石油部,但无人应答.当前无法联系到伊朗当局发表评论.Sytrol去年就列入欧盟和美国的制裁名单中.
消息人士补充称,Sytrol曾寻求委内瑞拉联系人帮助寻找运油船只.最终伊朗当局解决了该问题,派出M.T. Tour油轮承运这批船货.
这艘悬挂马耳他国旗的油轮隶属於船运公司ISIM Tour,而後者已被美国财政部认定为伊朗为躲避制裁而建立的幌子公司.
据行业消息和航运追踪数据,M.T. Tour油轮周末抵达叙利亚塔尔图斯(Tartus)港口,装载12万吨轻质原油.
卫星追踪情况显示,该油轮最近一次被发现是在埃及塞得港(Port Said)附近.其最终目的地尚不而得知,但行业消息人士称可能是驶往中国或新加坡.
前述消息人士称,"有人要求我提供一个运往中国南部或新加坡的可选方案."(完)
--编译 田建华/白云;审校 蔡美珍/丁琦路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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