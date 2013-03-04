安全官员指控中国商人违反对伊制裁

(本文由路透中文网编译提供)

路透3月1日 - 监控西方国家和联合国对伊制裁的安全官员们称，因涉嫌向伊朗销售导弹零部件而遭到美国起诉的中国商人李方为(音译)仍在从事对伊非法贸易，并赚得数百万美元。

这些官员匿名表示，自2009年被纽约地方法院起诉后，李方为至少从对伊非法销售中赚得1,000万美元。

李方为2月4日对路透表示，继续获得伊朗方面的询盘，但只限于钢材等合法产品。他指出，在几年前美国开始对伊朗实施制裁后，其所在的公司LIMMT就已经停止对伊销售。

安全官员们指控李方为通过改变公司名称等手段向伊朗销售中国和其他国家生产的高品质合金等产品，这些产品可以用于铀浓缩和导弹制导设备。

“我们确实和伊朗有业务往来，但是我们没有向伊朗出口导弹之类的产品。我们仍能获得伊朗客户的询盘，但是我们不给予答复。”李方为说道。

中国外交部发言人称，中国支持贸易限制，包括联合国关于禁止帮助伊朗制造可以搭载核弹头的导弹的禁令。