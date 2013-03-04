安全官员指控中国商人违反对伊制裁

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透3月1日 - 监控西方国家和联合国对伊制裁的安全官员们称，因涉嫌向伊朗销售导弹零部件而遭到美国起诉的中国商人李方为(音译)仍在从事对伊非法贸易，并赚得数百万美元。
这些官员匿名表示，自2009年被纽约地方法院起诉后，李方为至少从对伊非法销售中赚得1,000万美元。
李方为2月4日对路透表示，继续获得伊朗方面的询盘，但只限于钢材等合法产品。他指出，在几年前美国开始对伊朗实施制裁后，其所在的公司LIMMT就已经停止对伊销售。
安全官员们指控李方为通过改变公司名称等手段向伊朗销售中国和其他国家生产的高品质合金等产品，这些产品可以用于铀浓缩和导弹制导设备。
“我们确实和伊朗有业务往来，但是我们没有向伊朗出口导弹之类的产品。我们仍能获得伊朗客户的询盘，但是我们不给予答复。”李方为说道。
中国外交部发言人称，中国支持贸易限制，包括联合国关于禁止帮助伊朗制造可以搭载核弹头的导弹的禁令。
伊朗方面，包括安全官员所指李方为的客户企业高管和伊朗驻北京使馆的官员都未对此置评。安全官员提到的李方为进行对伊贸易所经手的一家中国的银行否认违反联合国制裁。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。