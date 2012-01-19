温家宝维护中伊正常石油贸易权利

路透北京1月19日电---面对西方国家对伊朗实施石油禁运的压力，中国国务院总理温家宝周三发表讲话，维护本国与伊朗的正常石油贸易权利，同时也警告称中国坚决反对伊朗任何旨在拥有核武器的努力。

他在周三结束中东之行前夕的记者会上作出上述表示。当前，美国可能对与伊朗进行石油贸易的国家进行制裁，引发了国际紧张形势。西方国家认为伊朗正致力於研发核武器。但伊朗坚称，其核项目是为和平目的。

温家宝称，中国政府“坚定地反对伊朗制造和拥有核武器”，并警告称反对在霍尔木兹海峡潜在的对抗活动。

在多哈召开的记者会上，温家宝还谈到了两个对中国进口伊朗石油的潜在威胁：美国方面的制裁压力和霍尔木兹海峡的紧张局势。

根据中国外交部网站周四发布的记者会实录，针对记者有关欧美国家限制伊朗石油出口和收入的问题，温家宝表示，“我也明确提到，中国与伊朗开展的石油贸易是正常的贸易活动。”

“正当的经济贸易应当受到保护，否则世界经济秩序会发生混乱。”

但是他淡化了中国对石油需求的担忧。

根据中国官方的实录，他在记者会上称，“我对於中国的石油供应并没有那样的担心，我这次与各国领导人也没有谈到这个问题。”

作为伊朗石油的最大进口国，中国对伊朗问题紧张局势尤为关切。

温家宝表示，“我们认为，无论在什麽情况下，都应该保证霍尔木兹海峡的安全，保证航运正常进行，因为这是世界的利益，是整个人类的利益，任何在这个问题上采取极端举措都是违背世界各国和人民的愿望的。”（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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