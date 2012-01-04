中国重申反对单边制裁伊朗

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京1月4日电---中国周三重申，反对美国为首对伊朗进行单边制裁，并称伊朗核问题应通过外交途径解决。
伊朗周二表示，如果美国航母进驻海湾，伊朗将采取行动。上述言论是伊朗耀武数周来最激进的声明。美国和欧盟对伊朗采取新的金融制裁，导致伊朗经济受损。
中国外交部发言人洪磊在例行记者会上表示："中方一贯认为，制裁不是缓和紧张局势、解决伊朗核问题的根本办法。"
"对话谈判是唯一正确途径。中方反对一国将其国内法凌驾于国际法之上，对其它国家实施单边制裁。"
洪磊还表示："同许多其它国家一样，中国同伊朗保持着正常、公开、透明的经贸和能源往来，这些往来不违反联合国安理会决议，不应该受到影响。"（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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