中国2014年寻求每日从伊拉克进口85万桶原油--伊拉克副总理

LME考虑改革交易结构 突显会员之间分歧重重
路透伦敦4月11日 - 伦敦金属交易所(LME)正在考虑改革其复杂的交易结构，以吸引资金并扭转成交量下降的趋势。这令希望改革的会员与不希望改革的核心传统会员之间的分歧暴露无遗。
路透新加坡10月16日 - 伊拉克主管能源事务的副总理Hussain Al-Shahristani周三表示，中国2014年寻求每日从伊拉克进口85万桶原油。
中国与伊拉克今年的年度合约为，每日进口56.8万桶，2012年为52.5万桶。
“伊拉克很幸运，我们收到的进口需求总是高于我们实际能供应的...迄今为止我们收到的中国公司的进口需求约为每日85万桶，可能还会有更多。”他说。
他表示，伊拉克已经完成对南部石油终端的维护，本月出口将恢复至每日250-260万桶。(完)
(编译 杜明霞；审校 王洋)
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