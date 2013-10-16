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国际财经 | 2013年 10月 16日 星期三 18:54 BJT

中国2014年寻求每日从伊拉克进口85万桶原油--伊拉克副总理

路透新加坡10月16日 - 伊拉克主管能源事务的副总理Hussain Al-Shahristani周三表示，中国2014年寻求每日从伊拉克进口85万桶原油。

中国与伊拉克今年的年度合约为，每日进口56.8万桶，2012年为52.5万桶。

“伊拉克很幸运，我们收到的进口需求总是高于我们实际能供应的...迄今为止我们收到的中国公司的进口需求约为每日85万桶，可能还会有更多。”他说。

他表示，伊拉克已经完成对南部石油终端的维护，本月出口将恢复至每日250-260万桶。(完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)

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