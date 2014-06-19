中国准备撤离部分在伊拉克工作的中资企业员工

路透北京6月19日 - 中国周四称，准备帮助一些在伊拉克工作的中资企业员工撤离，并重申愿为伊拉克反恐提供力所能及的帮助。

外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，目前在伊的1万多名中资公司员工基本处于安全区域。她还表示，“对于部分处于安全形势相对严峻地区的人员，我们将全力协助其尽快撤至安全区域。”

华春莹称，中国驻伊及有关国家使馆也分别做驻在国政府有关部门工作，请其为中方人员撤离提供出入境便利和安全保障。

她表示，中方对伊拉克局势趋于恶化深感忧虑。

她说道，“恐怖主义是世界各国面临的共同威胁，国际社会在打击恐怖主义方面肩负共同责任，在维护伊拉克的安全稳定上有共同利益，应共同为伊重建和反恐努力提供支持和帮助。 ”

华春莹称，“中方愿根据伊方实际需求，继续为伊拉克提供力所能及的帮助。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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