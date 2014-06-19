中国准备撤离部分在伊拉克工作的中资企业员工

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京6月19日 - 中国周四称，准备帮助一些在伊拉克工作的中资企业员工撤离，并重申愿为伊拉克反恐提供力所能及的帮助。
外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，目前在伊的1万多名中资公司员工基本处于安全区域。她还表示，“对于部分处于安全形势相对严峻地区的人员，我们将全力协助其尽快撤至安全区域。”
华春莹称，中国驻伊及有关国家使馆也分别做驻在国政府有关部门工作，请其为中方人员撤离提供出入境便利和安全保障。
她表示，中方对伊拉克局势趋于恶化深感忧虑。
她说道，“恐怖主义是世界各国面临的共同威胁，国际社会在打击恐怖主义方面肩负共同责任，在维护伊拉克的安全稳定上有共同利益，应共同为伊重建和反恐努力提供支持和帮助。 ”
华春莹称，“中方愿根据伊方实际需求，继续为伊拉克提供力所能及的帮助。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：