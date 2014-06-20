中国准备撤离部分在伊拉克工作的中资企业员工

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月19日 - 中国周四称，准备帮助一些在伊拉克工作的中资企业员工撤离，并重申愿为伊拉克反恐提供力所能及的帮助。
外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，目前在伊的1万多名中资公司员工基本处于安全区域。她还表示，“对于部分处于安全形势相对严峻地区的人员，我们将全力协助其尽快撤至安全区域。”
华春莹称，中国驻伊及有关国家使馆也分别做驻在国政府有关部门工作，请其为中方人员撤离提供出入境便利和安全保障。
她表示，中方对伊拉克局势趋于恶化深感忧虑。
她说道，“恐怖主义是世界各国面临的共同威胁，国际社会在打击恐怖主义方面肩负共同责任，在维护伊拉克的安全稳定上有共同利益，应共同为伊重建和反恐努力提供支持和帮助。 ”
华春莹称，“中方愿根据伊方实际需求，继续为伊拉克提供力所能及的帮助。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编