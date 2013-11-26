（修正）中国2014年自伊拉克进口原油合约数量将增加68%--消息

中国建行去年MPA考核B档 拟出台的理财新规影响不大--高层
路透北京3月30日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行首席财务官许一鸣周四表示，该行去年MPA考核为B档；同时，央行和监管部门正出台理财产品监管要求，可能会对建行理财标的有一定影响但不大。
(修正：去除内文重复段落并修改错别字)
路透新加坡11月25日 -行业消息人士称，中国明年将把从伊拉克年度采购原油的数量提高逾三分之二，以满足日益增长的需求。中国是全球最大的原油净进口国。
伊拉克成为中国三大原油供应国之一，仅次于另外两个石油输出国组织(OPEC)成员沙特阿拉伯和安哥拉，且超越了俄罗斯和阿曼，伊拉克在取得更大市场份额方面的努力展现成果。
伊拉克是OPEC的第二大产油国，已承诺给予亚洲更为优惠的付款条件。
消息人士称，中国五家石油企业已与伊拉克国家石油营销组织签下2014年每日88.2万桶的原油供应合约，较2013年高出68%。
该数量也略高于伊拉克负责能源事务的副总理沙赫雷斯塔尼(Hussainal-Shahristani)曾表示的中国寻求原油数量每日85万桶。
消息人士指出，中石化(0386.HK)(600028.SS)旗下的联合石化仍为最大买方，2014年每日进口35万桶伊拉克原油，高于今年的每日27万桶。
中化明年将启用第一座全资拥有的炼厂，且将以伊拉克原油替换掉较昂贵且不能交易的科威特原油，因此也将成为伊拉克原油大户之一。
伊拉克2014年整体原油供应合约有大概60%输往亚洲。(完)
(编译 王冠中; 审校 张明钧)
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