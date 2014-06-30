中国机械工程承包的伊拉克电站项目暂停施工

中国重申反对韩国部署萨德系统--外交部发言人
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)
路透香港6月30日 - 中国电力能源行业工程承包商--中国机械设备工程股份有限公司(1829.HK)周一称，其承包的伊拉克电站项目全体人员已经撤离至安全区域，现场土建暂停施工。
中国机械工程总承包建设的伊拉克萨拉哈丁两台63万千瓦电站工程项目自2011年12月15日签约，合同总额11.89亿美元，项目业主为伊拉克电力部/火力发电项目公司，现场地处伊拉克首都巴格达以北186公里处，底格里斯河北岸，属于伊拉克逊尼派核心区。
项目自2012年8月14日正式展开，目前正处于出运和安装的高峰期。
中国机械工程表示，截至上周五为止，项目的全体人员已全部转移至安全区域，现场土建施工暂停，公司将继续密切关注伊拉克局势进展情况以判断该项目往后的安排。
投行高盛此前报告称，2012及13年伊拉克业务占中国机械工程收入贡献比重10%及12%。如果完全撤离萨拉哈丁项目，估计该公司下半年的总承包业务收入损失10-20亿元人民币。不过该行维持对中国机械工程为“确信买入”，因其受惠于亚洲区内电力工程建设以及中国的政策支持。
香港时间10:55，中国机械工程升0.65%，报4.64港元；大市恒生指数.HSI升0.28%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)
路透4月16日 - 对于朝鲜近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。
最初报导的震级为6.0级，随后美国地质调查局将震级下调至5.7。震源深度20公里，发生在瓦努阿图Santo岛西北大约250公里处。