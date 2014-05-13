《RUSSELL专栏》尽管中国钢产能停止扩张 但对海外铁矿需求仍有望增加

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
* 本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点
撰稿 Clyde Russell 编译 石冠兰/杜明霞/张若琪/蔡美珍
路透澳洲朗塞斯顿5月13日 - 尽管中国钢铁制造商和全球铁矿石厂商对未来的观点看来截然对立，但他们有没有可能都是对的呢？
中国钢铁行业表示已停止了扩张，而且在经济放缓之际面临一些严重问题。
全球铁矿石厂商则计划未来两年将铁矿石的海运供应增加20%左右，并认为中国将买走新增供应中的大多数。
看起来不可能双方都是对的，但在铁矿石进口大增的同时，钢铁产能却有可能停止扩张，虽然这听起来有悖常理。
首先来看中国钢铁行业。
中国钢铁工业协会(中钢协)副会长王晓齐上周在新加坡召开的一次行业会议上称，企业不再扩充产能了。
实际上，一些老旧低效钢铁厂正在关停，今年将淘汰2,870万吨产能。
然而，正如中钢协指出的，尽管技术落后和污染严重的钢铁厂关闭或闲置，但中国仍有大量过剩产能。
中国2013年钢铁产量为创纪录的7.79亿吨，CISA预计今年产量将达8.1亿吨，增长约4%。
但除此之外，中国钢铁行业还有接近2亿吨的产能，意味着未来几年在不新增任何投资的情况下，可能大幅提高产量。
即便北京当局对抗污染的举措发挥效果，未来几年中国仍可能面临钢铁产能过剩问题。
中国钢铁第一大省--河北省去年9月宣布，计划到2017年，将年产能削减6,000万吨，作为应对污染和行业产能过剩的部分措施。
如果上述目标得以实现，以2014年产量水平计算，中国仍将有逾1.4亿吨闲置产能。这意味着，未来四年中国钢铁产量每年可增加多达4%，而不会出现生产紧张。
鉴于住宅建设放缓，中国经济是否还需要这么多钢铁还有待商榷。住宅建设对钢铁的需求约占总需求的四分之一。
中国经济转向速度较低的、消费引领的增长模式，可能导致钢铁需求增长亦放缓，不过考虑到未来10年的城镇化速度，钢铁需求不大可能下滑。
钢铁需求这种预期中的温和增长，料不能完全吸收未来几年市场上额外的铁矿石供应。
**价格是影响未来铁矿石进口的关键**
全球海运铁矿石市场2013年约为12亿吨，中国就占了8.2亿吨。
直到最近市场还处于供应不足状态，因此铁矿石价格此前才会那样快速上涨。亚洲铁矿石现货价.IO62-CNI=SI在Steel Index于2008年11月开始汇编数据时只有每吨59.60美元，到2011年2月则飙升至191.90美元的高点。Steel Index是钢铁及铁矿石价格信息提供商。
在那之后价格已比较缓和，由于愈来愈多的供应进入市场，且外界质疑中国的需求能否保持旺盛，铁矿石自2013年底触及每吨约140美元后开始下跌。
今年迄今累计跌幅已超过23%，周一来到每吨103美元。
主要铁矿石矿商淡水河谷(VALE5.SA)全球营销及销售主管Claudio Alves上周在新加坡的会议上表示，今明两年全球矿商的铁矿石产出总计将增加2.4亿吨。
巴西淡水河谷的年产出2018年后将从去年的3.06亿吨增至4.5亿吨。而澳洲必和必拓(BHP.AX)及力拓(RIO.AX)也在提高产出。
这不禁令人产生疑问，这些大型矿商及规模较小的同业是否搞错了，其实中国可能根本无法吸收额外的矿石供应。
表面看来，好像矿商在某个地方打错算盘了。即使在最乐观情况下的中国钢铁产量成长幅度，也无法支撑正在进行中或进入规划最后阶段的铁矿石产能规模。
但或许能够改变一切的关键因素就是价格。
中国国内铁矿石产量，只能满足中国钢铁业需求的四分之一左右。
中国国内矿山2013年生产14.5亿吨铁矿石，但属于低品位，含铁量约22%。巴西及澳洲铁矿石的含铁量比较接近60%。
因此中国的铁矿石不仅开采成本偏高，使用的污染程度也较高，如果铁矿石现货价跌到每吨100美元以下，就更不具竞争力。
全球矿商基本上所押注的是，未来几年中国会继续乐得进口铁矿石，代替国内铁矿石。这个赌注或许会成功，但也有一些配合条件。
首先，现货价不能涨到有利于中国铁矿石竞争力的水准，目前这个门槛大约是每吨120美元。如果现货价跌到每吨80-100美元的稳定区间，将有利于进口铁矿石成长，同时又不利于中国本土铁矿石。
其次，中国必须持续整治污染，因为这会鼓励使用品位较高的铁矿石。
最后，全球矿商进入中国铁矿石市场的通道必须不受阻碍，他们也要祈祷中国当局愿意接受本土矿山关闭，对进口铁矿山的依赖升高。(完)
(编译 石冠兰/杜明霞/张若琪/蔡美珍；审校 张涛/艾茂林)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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