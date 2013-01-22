今年钢铁需求料增3.1%--钢协

路透北京1月22日 - 中国钢铁工业协会称,受经济增长速度加快影响,预计中国2013年的钢铁需求将增长3.1%,比去年增速提高0.6个百分点.

刊登在中钢协网站上的新闻稿称,随着国家一系列"稳增长"政策措施的实施,中国经济企稳回升的积极因素逐渐形成,钢材需求形势有所好转,后期钢价将呈波动上升走势.

"今年国内市场钢材需求形势将好于去年,但由于产能过剩和供大于求局面未有明显改观,钢材价格难以大幅上升,仍将呈波动运行态势."中钢协称.

进入2013年1月份,钢材价格连续三周上升,钢材价格指数至第三周已升至去年下半年来的最高水平.

新闻稿并称,尽管钢铁需求有所好转,但总体上仍是供大于求局面,钢铁生产保持高水平,不利于钢价进一步回升.

报告认为,钢铁原燃材料价格快速回升,亦对钢价回升有推动作用.且钢材库存持续下降,市场压力有所减轻.不过,由于国际市场贸易摩擦增多,钢材出口难度加大.

数据显示,去年12月末,全国26个主要钢材市场,五种钢材(中板、冷轧薄板、热轧薄板、线材和螺纹钢)社会库存量为1,188万吨,比上月末下降7万吨,降幅为0.62%,连续第10个月环比下降.与2011年末相比,库存减少了102万吨,降幅为7.91%.

中国国家统计局稍早公布数据称,2012年中国粗钢产量为7.2亿吨,同比增长3.1%.

中国工业和和信息化部周二就推进企业兼并重组发布指导意见,提出以汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药和农业产业化这九大行业领域为重点,并设定2015年产业集中度目标.(完)

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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