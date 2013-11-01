中国钢铁行业低谷尽头未现

《焦点》要么多元化要么喝西北风：中国独立炼厂正面应对新的挑战
路透北京4月11日 - 对中国独立炼油厂而言，与有利可图的成品油出口市场隔绝，同时利润率又因为政府出台的税收新政遭挤压，他们正在开拓从清洁能源到木材加工的新领域，并且在扩大贸易范围来克服这些挑战。
作者 丁琦
路透上海11月1日 -是“见底反弹”还是“虚晃一枪”？中国钢铁行业交出前三季度成绩单虽然进步明显，但其主业的表现却远不如数字那样光鲜，而主要钢企股价延续低迷走势，亦反映出市场对中国钢铁业长期深陷低谷的担心。
国家发改委的最新统计显示，前三季度中国钢铁行业实现利润1,270亿元，同比增长39.9%。其中钢铁冶炼及加工业利润528亿元，增幅达到了惊人的1.8倍！
而随着国内上市公司三季报的披露完毕，上市钢企的账面业绩普遍较上年同期好转，似乎也在发出钢铁行业回暖的信号。
以央企背景的三大钢铁上市公司为例，武钢股份600005.SS今年前三季归属于上市公司股东的净利润同比大增98.44%，鞍钢(000898.SZ)(0347.HK)大增124.13%，一举扭转了去年同期的亏损局面，而行业龙头宝钢(600019.SS)前三季净利虽同比下降逾一半，但公司表示，剔除去年不锈钢、特钢相关资产及股权处置收益后，前三季度经营利润较去年同期增加22.8亿元。
此外，去年大幅亏损的马钢(600808.SS)(0323.HK)和柳钢(601003.SS)等公司前三季的亏损幅度亦同比大幅缩窄。
不过在业内人士看来，财报数据的强劲反弹并不昭示着国内钢铁业的复苏，其中既有基数效应的影响，也有一系列“技术性因素”的功劳。
中国联合钢铁网资深分析师胡艳平表示，今年前三季钢企业绩的好转主要受到去年低基数的拉动，此外部分钢企为避免退市，采取了延长固定资产折旧年限和资产置换等手段，也为业绩的改善帮了大忙。
“去年钢铁业亏损集中在前三季，今年从行业的角度是比去年稍好一点，但生产企业的经营状况还远没有走出低谷，要想回到五、六年前的利润水平更是不可能的事，”她表示。
交易所公开资料显示，今年以来，先后有鞍钢、南钢(600282.SS)、首钢(000959.SZ)等上市钢企通过调整固定资产折旧年限的“非常规”方式提高净利润。部分公司还通过与大股东之间的资产置换和出售寻求扭亏。
以鞍钢为例，公司在去年年底发布公告，决定2013年起对部分房屋、建筑物折旧年限由30年调整为40年，传导、机械等由之前的15年调整为19年，预计这将令今年净利润增加9亿元。而鞍钢三季报显示，今年1-9月归属上市公司股东的净利润仅为7.65亿元。
中国钢铁工业协会副会长王晓齐日前表示，1-9月份钢铁企业实现的利润中很大一部分来自投资收益，前三季度钢铁主业都是亏损的，国内钢铁企业已经连续八个季度主业亏损。
**钢价疲弱主业前景堪忧**
对于国内各大钢企而言，在主业长期无法盈利的困境下，依靠非主业“供血”虽可暂时应付账面，但并非长久之计。而下半年以来，国内钢材价格在短暂反弹后迅速重陷低迷，更让市场对钢铁核心业务的前景增添了疑虑。
由中钢协发布的CSPI钢材价格综合指数显示，国内钢价在9月结束了此前两月的升势，并在10月的前两周进一步下跌。而期货市场的指标钢材品种--螺纹钢亦在8月中旬出现阶段性高位后持续下跌，最大跌幅一度接近10%。
浏览中钢协国内钢材价格综合指数走势图，请点选链接:(link.reuters.com/cud44v)
宝钢股份董事长何文波在公司的业绩说明会上指出，四季度外部市场形势仍有较大的不确定性，而从钢铁行业总体供过于求的实际情况来看，可能并不乐观。
此外，上市公司的三季报亦显示，多家钢企的资产负债率持于高位，部分企业甚至超过70%，应收账款也较年初有了较大增加，反映出钢企的资金链状况较为紧张。而随着年底市场资金面偏紧和银行对钢企信贷的谨慎态度，这种紧张状况恐难有迅速改观。
光大期货的分析师胡子奇表示，资金紧张加之钢价低迷，迫使不少钢厂将原料库存降至低位，而一旦钢企资金面改善或者钢价回暖，又会引发大规模的补库动作，形成铁矿石等上游原料价格上涨远超钢价的困局。
**股价低迷凸显市场信心缺失**
面对账面业绩的回暖，国内主要钢铁股股价却反应冷淡，目前A股钢铁板块的估值接近历史低位，宝钢、武钢等龙头企业股价均徘徊于多年低位附近，除去股市系统性因素外，投资者对钢铁行业的悲观态度亦可见一斑。
事实上，国内多家钢铁上市公司曾采取行动提振股价，但在行业景气低迷的背景下收效甚微。宝钢去年甚至斥50亿元巨资回购股票，但目前4元出头的股价依然远低于此前的回购区间。董事长何文波无奈发出这样的慨叹,“保持行业内最优的经营业绩我们有把握，但如果要对股价说一个肯定的结论是十分困难的。”
浏览宝钢股价走势与沪深300指数对比图表，请点选链接：(link.reuters.com/sad44v)
一位不愿透露姓名的证券业人士坦言，市场对宝钢股价的冷漠态度，更多反映的是对整个钢铁行业的信心缺失。“如果钢铁业的寒冬要持续好几年，哪怕是最优质的公司，有多少沉得住气的资金会一路坚守过去呢？”
不过也有机构看法相对乐观。高华证券日前发布报告预计，2013年四季度和2014年中国钢铁企业的利润率和盈利将持续复苏，尽管其复苏之路可能并不平坦。
“鉴于2012年新增钢铁产能见顶，污染治理举措继续使部分钢铁产能关停，铁矿石供应增长，我们预计持续十年之久的产能过剩局面在2014-15年将进一步缓解，从而有助于钢铁企业重获议价能力并实现更高的利润率。”报告指出。
**本周大宗商品其他新闻一览**
中国国土资源部最新报告显示，2012年矿产资源勘查投入超过1,200亿元人民币，新增石油地质储量15亿吨，而2011年为新增13亿吨。
中国国家发展和改革委员会周四表示，自周五(11月1日)零时起，国内汽、柴油价格每吨均下调75元人民币。测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升均降低0.06元。
中国国家能源局表示，将加快页岩气勘探开发利用，鼓励包括民营企业在内的多元投资主体投资页岩气勘探开发。
中国商务部周三公布的2014年农产品和工业品出口配额总量显示，明年大部分商品的出口配额与今年相同。
中国最大的钢铁企业之一--宝钢股份周二公布，今年前三季净利润46.42亿元人民币，较上年同期减少56.99%。公司预计四季度外部市场不确定性仍较大。
中国最大的精炼铜生产商--江西铜业(0358.HK)(600362.SS)一名高层主管周二表示，该公司2014年精炼铜产量可能再次持平，因废铜供应吃紧。
中国国家粮油信息中心周二预计，2013年中国玉米进口量将达到500万吨。该预测值接近中国去年的实际进口量。
中国钢铁工业协会副会长兼秘书长张长富称，目前还没有到行业最低迷的时期，在较长的一段时间内，钢铁行业都将处于微利经营状态，甚至会出现年度亏损，预计明年产量和需求不会有太大增加。 (完)
(审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月11日 - 对中国独立炼油厂而言，与有利可图的成品油出口市场隔绝，同时利润率又因为政府出台的税收新政遭挤压，他们正在开拓从清洁能源到木材加工的新领域，并且在扩大贸易范围来克服这些挑战。
为新项目提供资金的投行以及法国道达尔(Total)和意大利埃尼集团(Eni)等石油巨头均告诫称，2014年以来油价下挫导致的大规模开支削减将使得未来两年石油供应紧张。
路透伦敦/马德里4月10日 - 欧盟金融规定一项空档令各成员国嗅到机遇，通过提供更宽松的监管标准，争相为总部在伦敦的投行提供英退后的栖息地。