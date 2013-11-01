中国钢铁行业低谷尽头未现

作者 丁琦

路透上海11月1日 -是“见底反弹”还是“虚晃一枪”？中国钢铁行业交出前三季度成绩单虽然进步明显，但其主业的表现却远不如数字那样光鲜，而主要钢企股价延续低迷走势，亦反映出市场对中国钢铁业长期深陷低谷的担心。

国家发改委的最新统计显示，前三季度中国钢铁行业实现利润1,270亿元，同比增长39.9%。其中钢铁冶炼及加工业利润528亿元，增幅达到了惊人的1.8倍！

而随着国内上市公司三季报的披露完毕，上市钢企的账面业绩普遍较上年同期好转，似乎也在发出钢铁行业回暖的信号。

以央企背景的三大钢铁上市公司为例，武钢股份600005.SS今年前三季归属于上市公司股东的净利润同比大增98.44%，鞍钢(000898.SZ)(0347.HK)大增124.13%，一举扭转了去年同期的亏损局面，而行业龙头宝钢(600019.SS)前三季净利虽同比下降逾一半，但公司表示，剔除去年不锈钢、特钢相关资产及股权处置收益后，前三季度经营利润较去年同期增加22.8亿元。

此外，去年大幅亏损的马钢(600808.SS)(0323.HK)和柳钢(601003.SS)等公司前三季的亏损幅度亦同比大幅缩窄。

不过在业内人士看来，财报数据的强劲反弹并不昭示着国内钢铁业的复苏，其中既有基数效应的影响，也有一系列“技术性因素”的功劳。

中国联合钢铁网资深分析师胡艳平表示，今年前三季钢企业绩的好转主要受到去年低基数的拉动，此外部分钢企为避免退市，采取了延长固定资产折旧年限和资产置换等手段，也为业绩的改善帮了大忙。

“去年钢铁业亏损集中在前三季，今年从行业的角度是比去年稍好一点，但生产企业的经营状况还远没有走出低谷，要想回到五、六年前的利润水平更是不可能的事，”她表示。

交易所公开资料显示，今年以来，先后有鞍钢、南钢(600282.SS)、首钢(000959.SZ)等上市钢企通过调整固定资产折旧年限的“非常规”方式提高净利润。部分公司还通过与大股东之间的资产置换和出售寻求扭亏。

以鞍钢为例，公司在去年年底发布公告，决定2013年起对部分房屋、建筑物折旧年限由30年调整为40年，传导、机械等由之前的15年调整为19年，预计这将令今年净利润增加9亿元。而鞍钢三季报显示，今年1-9月归属上市公司股东的净利润仅为7.65亿元。

中国钢铁工业协会副会长王晓齐日前表示，1-9月份钢铁企业实现的利润中很大一部分来自投资收益，前三季度钢铁主业都是亏损的，国内钢铁企业已经连续八个季度主业亏损。

**钢价疲弱主业前景堪忧**

对于国内各大钢企而言，在主业长期无法盈利的困境下，依靠非主业“供血”虽可暂时应付账面，但并非长久之计。而下半年以来，国内钢材价格在短暂反弹后迅速重陷低迷，更让市场对钢铁核心业务的前景增添了疑虑。

由中钢协发布的CSPI钢材价格综合指数显示，国内钢价在9月结束了此前两月的升势，并在10月的前两周进一步下跌。而期货市场的指标钢材品种--螺纹钢亦在8月中旬出现阶段性高位后持续下跌，最大跌幅一度接近10%。

浏览中钢协国内钢材价格综合指数走势图，请点选链接:(link.reuters.com/cud44v)

宝钢股份董事长何文波在公司的业绩说明会上指出，四季度外部市场形势仍有较大的不确定性，而从钢铁行业总体供过于求的实际情况来看，可能并不乐观。

此外，上市公司的三季报亦显示，多家钢企的资产负债率持于高位，部分企业甚至超过70%，应收账款也较年初有了较大增加，反映出钢企的资金链状况较为紧张。而随着年底市场资金面偏紧和银行对钢企信贷的谨慎态度，这种紧张状况恐难有迅速改观。

光大期货的分析师胡子奇表示，资金紧张加之钢价低迷，迫使不少钢厂将原料库存降至低位，而一旦钢企资金面改善或者钢价回暖，又会引发大规模的补库动作，形成铁矿石等上游原料价格上涨远超钢价的困局。

**股价低迷凸显市场信心缺失**

面对账面业绩的回暖，国内主要钢铁股股价却反应冷淡，目前A股钢铁板块的估值接近历史低位，宝钢、武钢等龙头企业股价均徘徊于多年低位附近，除去股市系统性因素外，投资者对钢铁行业的悲观态度亦可见一斑。

事实上，国内多家钢铁上市公司曾采取行动提振股价，但在行业景气低迷的背景下收效甚微。宝钢去年甚至斥50亿元巨资回购股票，但目前4元出头的股价依然远低于此前的回购区间。董事长何文波无奈发出这样的慨叹,“保持行业内最优的经营业绩我们有把握，但如果要对股价说一个肯定的结论是十分困难的。”

浏览宝钢股价走势与沪深300指数对比图表，请点选链接：(link.reuters.com/sad44v)

一位不愿透露姓名的证券业人士坦言，市场对宝钢股价的冷漠态度，更多反映的是对整个钢铁行业的信心缺失。“如果钢铁业的寒冬要持续好几年，哪怕是最优质的公司，有多少沉得住气的资金会一路坚守过去呢？”

不过也有机构看法相对乐观。高华证券日前发布报告预计，2013年四季度和2014年中国钢铁企业的利润率和盈利将持续复苏，尽管其复苏之路可能并不平坦。

“鉴于2012年新增钢铁产能见顶，污染治理举措继续使部分钢铁产能关停，铁矿石供应增长，我们预计持续十年之久的产能过剩局面在2014-15年将进一步缓解，从而有助于钢铁企业重获议价能力并实现更高的利润率。”报告指出。

**本周大宗商品其他新闻一览**

中国国土资源部最新报告显示，2012年矿产资源勘查投入超过1,200亿元人民币，新增石油地质储量15亿吨，而2011年为新增13亿吨。

中国国家发展和改革委员会周四表示，自周五(11月1日)零时起，国内汽、柴油价格每吨均下调75元人民币。测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升均降低0.06元。

中国国家能源局表示，将加快页岩气勘探开发利用，鼓励包括民营企业在内的多元投资主体投资页岩气勘探开发。

中国商务部周三公布的2014年农产品和工业品出口配额总量显示，明年大部分商品的出口配额与今年相同。

中国最大的钢铁企业之一--宝钢股份周二公布，今年前三季净利润46.42亿元人民币，较上年同期减少56.99%。公司预计四季度外部市场不确定性仍较大。

中国最大的精炼铜生产商--江西铜业(0358.HK)(600362.SS)一名高层主管周二表示，该公司2014年精炼铜产量可能再次持平，因废铜供应吃紧。

中国国家粮油信息中心周二预计，2013年中国玉米进口量将达到500万吨。该预测值接近中国去年的实际进口量。

中国钢铁工业协会副会长兼秘书长张长富称，目前还没有到行业最低迷的时期，在较长的一段时间内，钢铁行业都将处于微利经营状态，甚至会出现年度亏损，预计明年产量和需求不会有太大增加。 (完)

(审校 林高丽)

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