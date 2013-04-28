一季度中国钢铁业扭亏为盈--钢协

路透北京4月28日 - 中国钢铁工业协会周六表示，一季度钢铁企业利润同比实现扭亏为盈，预计随着二季度需求旺季的到来，以及新一届政府开始履新，钢材市场需求将有所好转，但受制于产能和成本压力，钢企经营状况难获根本改善。

中钢协新闻稿称，由于钢铁产能释放较快，市场需求相对较弱，钢材市场仍然处于供大于求的状况，加上铁矿石等原燃材料价格的快速上涨，钢铁企业面临的经营形势依然严峻。

数据显示，今年一季度大中型钢铁企业实现销售收入8,758.5亿元人民币，同比增长0.94%；实现利润24.86亿元，同比实现扭亏为盈，但是当季实现利润逐月下降；销售利润率为0.28%，亏损面为34.9%，其中3月亏损面达到45.3%。

中钢协表示，受成本上升推动，后期钢材价格有上涨的可能；但由于市场供大于求，钢材库存较高，国际贸易保护加剧，市场竞争将更加激烈，钢材价格难以大幅提升，如不控制产能，还有可能继续下降。

今年前两个月，国内市场钢材价格呈逐步回升走势。进入3月份，钢材价格呈回落走势，至3月末钢材价格指数为107.05点，环比降幅3.66%，连续五周出现下降。

中钢协指出，目前钢铁生产水平偏高，市场供大于求矛盾加剧，一季度全国粗钢产量同比增长9.1%，平均日产量达到了213.2万吨的历史最高水平；钢材库存逐月攀升，后期市场下行压力增大；铁矿石等原燃材料价格快速回升，提高经济效益难度大。这些都是钢铁行业运行中存在的问题。

“钢铁企业‘高成本、低盈利’的局面短期内难以改变。”中钢协表示。

2012年中钢协会员企业利润同比下降98.22%，钢铁主业仍是亏损。(完)

浏览新闻稿，请点选中钢协网站（www.chinaisa.org.cn）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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