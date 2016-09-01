《RUSSELL专栏》中国8月铁矿石与煤炭进口强劲 在价格上得到反映

图为2013年1月资料图片，显示安徽合肥一处煤炭堆场，工人在铲煤。 REUTERS/Stringer

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿9月1日 - 中国8月铁矿石与煤炭进口保持强劲，为这两种主要大宗商品价格保持强韧提供了根本理由。

尽管除了中国需求以外还有其它一些因素在影响价格，但值得指出的是，8月中国原油进口可能有所回落，与全球指标布兰特原油LCOc1价格回调相符。

中国需求约占全球海运铁矿石供应量的三分之二。据汤森路透供应链与大宗商品研究基于船只追踪及港口数据所做的估计，中国8月进口了8,926万吨铁矿石。

由于在海关手续方面对于船货抵达时间的认定存在一些差异，船运数据无法与官方数据完全吻合。但在今年1-7月，船运数据与海关数据之间的差异小于2.5%。

8月的中国大宗商品进口官方数据将在大约10天后公布。

如果官方数据呼应了前述船只追踪数据，则意味着8月铁矿石进口创下纪录第二高，以及年内迄今最高。

这样的进口强度体现在亚洲现货铁矿石价格中，该价格8月较7月略有上涨，收在每吨59美元，年内迄今涨幅高达近40%。

这种升势能否延续，很大程度上取决于中国是否真的将开始削减钢铁产量。6月中国钢铁日产量触及纪录高位，7月略下滑。

受中国进口需求升温推动，煤表现亦强劲。和铁矿石一样，这也让市场大感意外。

中国8月海运煤进口估计为1,812万吨，较7月的1,890万吨有所下降，但据船只追踪数据，这仍是年内第二高的月度数据。

汤森路透船只追踪数据并非与中国海关数据完全吻合，因官方数据还包括通过铁路与卡车的陆路进口数据，主要为来自蒙古国。

然而，船只数据暗示中国8月煤炭进口总数量将相当接近7月官方数据的2,121万吨。

8月稍早从船只追踪数据来看，中国8月海运煤炭进口数量似乎会下降，但近来一连串来自印尼的船货提高了进口总量，显示对通常由印尼供应的低品级煤炭的需求增加。

中国1-7月煤炭进口量增长6.7%，再度为澳洲纽卡斯尔港指标动力煤周指数今年32%的涨幅，提供了基本面支持。

尽管动力煤和铁矿石依然是供应充沛的市场，但中国需求的力道已使这两样大宗商品的价格双双提高；只要中国的进口依然稳健，这种情况就可能继续下去。

**原油进口只是暂时拉回？**

在主要进口资源中，似乎中国8月对原油的胃纳缓和了下来，汤森路透供应链与大宗商品研究估计，8月进口量为2,879万吨。

这相当于约678万桶/日，大幅低于7月官方报告的732万桶/日。

原油进口量下降最有可能的解释是中国炼厂进行季节性维护，但表观需求疲弱也是事实，7月表观需求较上年同期下降0.3%，至1,058万桶/日。

中国一些成长放缓的经济部门是柴油消费大户，例如制造业和建筑业等，它们削减了运输和行业的柴油使用量。

在油市更加关注产油国是否再度冻产之际，全球第二大原油进口国--中国的原油采购放缓则不太引人瞩目。

或许是中国正在暂时放缓原油进口，但增长走弱的任何迹象及下半年疲弱的可能性，都将拖累油价。

总体来说，尽管中国经济成长放缓，但似乎中国对主要大宗商品的进口似乎仍与价格息息相关。(完)