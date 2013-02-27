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中国财经 | 2013年 2月 27日 星期三 11:44 BJT

中国2013年铁矿石需求料增5.7%--行业官员

路透北京2月27日 - 中国钢铁工业协会副秘书长李新创周三称,中国今年铁矿石的需求量料增长5.7%至11.1亿吨.

数据显示,2012年中国进口约7.44亿吨铁矿石,同比增长8.43%,同年,中国国内的铁矿石产量逾13亿吨,但多数品位较低.

李新创并在一会议上称,中国今年钢材需求有望增长4.1%至6.66亿吨.并强调,中国的粗钢产能目前已经达到9.7亿吨.(完)

(发稿 练媛媛; 撰写 李文科; 审校 杨淑祯)

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