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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 28日 星期三 09:26 BJT

中国铁矿石对外依存度将长期超六成

中国冶金工业规划研究院院长李新创周二称，中国铁矿石对外依存度将长期超过六成。他强调，中国要坚持“长期、稳定、多元、多渠道”获取铁矿石资源保障，以争取有效控制铁矿石的供应。图为中国安徽一家钢铁厂的熔炉。路透

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