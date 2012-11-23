中国为铁矿石企业减税或不会降低铁矿石进口

路透上海/新加坡11月23日电---中国针对铁矿石企业的减税提议或会拉动铁矿石价格下降,但不太可能造成中国对铁矿石进口减少,因为减税对改善国内厂商竞争力帮助不大.

行业官员和分析师表示,中国将铁矿石企业综合税负率从25%降至10-15%的计划,也许还会遭到强烈反对,因为地方政府可能因此损失一些收入.

中国是全球最大的铁矿石生产国,年产量超过10亿吨.但其铁矿石品质欠佳,意味着仍需高度依赖进口.

中国也是最大的铁矿石消费国.全球铁矿石海运量约三分之二是运往中国.中国今年的进口料超过去年所创6.86亿吨的纪录高位.

Freight Investor Service(FIS)的铁矿石经纪人Rory MacDonald表示,减税提议根本不会影响中国的铁矿石进口.

其他分析师表示赞同,称减税也不会改变中国的铁矿石生产成本位居全球前列的事实.

"鉴於中国处於全球成本曲线的顶部,通过减税来降低成本的做法可能只是意味着价格下降,但国内矿商的处境与减税之前并没有什麽差别."麦格理大宗商品分析师Graeme Train表示.

Train称,若综合税负率降至10%,在成本曲线顶部的生产成本每吨将减少12美元.

中国矿商生产1吨铁矿石的支出介於90至130美元,而澳洲和巴西大型业者则支出30至50美元.中国矿商的利润空间受到能源、劳动力和环境成本的挤压.

"这仅仅是政府的回顾性批准,在企业经历一年半困境之後,前路稍微光明了一些.我认为他们不会把减税措施传达到定价中,他们将接受以加大获利空间,"FIS的MacDonald认为.

**更易受价格波动影响**

由於海外大型矿商增产,全球铁矿石价格未来三年料将下滑,与此同时中国钢铁产出增速放缓,这些也会抵消中国计划为铁矿石企业减税所带来的任何好处.

即便铁矿石价格不太可能重返去年触及的每吨200美元纪录高位,但低成本业者淡水河谷(VALE5.SA)、力拓<RIO.AX RIO.L>和必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)仍将享受大幅利润空间,这意味着他们可以继续实施提振产量的计划,尽管长期策略有所拖延.

"我认为中国不会通过发展本国铁矿石行业来减少对海外供应的依赖.只有购买海外矿业资产并将原材料运回国内,才可能真正实现降低对海外供应的依赖,"FIS的MacDonald称.

由於利润更薄,中国矿商也比海外业者更容易受到价格波动的影响.当铁矿石价格.IO62-NI=SI跌至每吨不及87美元的三年低点时,一些企业已经被迫在近几个月关门大吉.目前价格已反弹至120美元附近.

不过,由於经济放缓导致的税收缩水已给地方政府带来难处,铁矿石减税措施能否推出仍有疑问.(完)

--编译 王翔琼/石冠兰;审校 隋芬

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