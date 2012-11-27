中国铁矿对外依存度将长期超六成--冶金研究院

路透北京11月27日电---中国冶金工业规划研究院院长李新创周二称,预计今年中国铁矿石进口量在7.3亿吨左右,明年则提升至7.6亿吨左右,中国铁矿石对外依存度将长期超过六成.

兼任中国钢铁工业协会副秘书长的李新创在"2013年中国钢铁需求预测研究成果"发布会上称,2012年和2013年中国粗钢产量将分别为7.16亿吨和7.46亿吨,同比分别增长4.5%和4.2%.

"中国消费进口铁矿石比例超过60%将是长期的现象,"他并预计,2015年中国海外权益矿产能将达到2亿吨,产量达1亿吨.

数据显示,中国1-10月进口铁矿石6.07亿吨,同比增长8.86%.

李新创并预测,中国今年钢材需求量将同比增长3.6%至6.4亿吨,2013年则同比增长4.1%至6.66亿吨.

他还强调,中国要坚持"长期、稳定、多元、多渠道"获取铁矿石资源保障,以争取有效控制铁矿石的供应.而目前中国企业正在加紧海外权益矿的建设,但是铁矿石项目的建设不同于钢厂的建设,由於涉及到港口、铁路等配套设施,一般项目建设完成需10年左右时间.

自2003年起,中国成为全世界最大的铁矿石进口国,为打破世界三大矿山的价格垄断,包括宝钢、首钢、武钢、鞍钢等在内的众多国内钢企开始积极"海外寻矿",但投产效果并不是很理想,目前中国钢企海外权益矿的比例不足中国消费总量的一成.(完)

--发稿 李文科; 审校 张喜良

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