《RUSSELL专栏》中国2月铁矿石进口延续增势 铁矿石价格仍未见顶

图为2013年12月资料图片，显示货轮在澳大利亚的港口等待装载铁矿石。 REUTERS/David Gray

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿2月28日 - 如果只看中国的铁矿石进口数据，你或许会觉得铁矿石价格强劲反弹完全是合乎情理的。

中国2月铁矿石进口料延续近来的增长势头，船舶跟踪和港口数据暗示，当月铁矿石进口在8,878万吨左右。

汤森路透Supply Chain and Commodity Forecasts统计的数据与中国海关数据并不完全吻合，因二者在对船货何时抵达通关以及船上货物重量的估算方面存在差异。

不过，通常船舶数据较海关数字低报，其对2016年铁矿石进口量的估算值较官方数据10.24亿吨低约3.5%。

如果2月海关的进口数据与船舶跟踪数据一致，则暗示2月每日进口量较1月增加。1月的铁矿石进口量创下单月纪录第二高。

1月每日铁矿石进口量为297万吨，如果2月进口量与船货跟踪数据估算的水平相近，则每日大约为317万吨。

铁矿石价格也体现了铁矿石进口的增长势头，大连商品交易所的铁矿石期货周一上涨2.7%，收于每吨710.5元人民币(103.42美元)。

大连铁矿石今年迄今上涨28%，而且自2016年起上涨逾两倍，胜过大多数市场观察人士的预期。后者预计，由于铁矿石市场仍供应充足，因此难以持续上涨。

不仅仅是中国国内铁矿石期货表现强劲，新加坡商品交易所铁矿石期货周一收于每吨88.03美元，自去年年底以来上涨10.4%。

总体而言，中国进口旺盛很大程度上可以解释过去14个月铁矿石的大幅涨势，即便大连商品交易所的期货似乎有些泡沫，考虑到它们对中国日间交易员的吸引力，这可能不足为奇。中国购买了约三分之二的海运铁矿石。

**接近峰值？**

但从更深层次来看，关于铁矿石涨势可持续性的一些严重问题就会浮现。

根据咨询机构SteelHome，46大港口的铁矿石库存上周达到1.2935亿吨的创纪录高位。

这比今年年初高出1,540万吨，而且比2015年6月上行趋势开始时高出63%。

如果库存增加反映的是钢铁需求增加，那就没问题。但中国钢铁产量目前可能接近峰值。

国际钢铁协会估计，中国1月粗钢产量为6,720万吨，与去年12月持平。

该协会在1月25日称，2016年中国粗钢产量为8.08亿吨，较上年增长1.2%。

这是很不错的表现，市场原本预计，由于过剩产量被关闭，实际产量可能会下降。不过，基础设施刺激支出以及房地产建筑增加帮助钢厂继续生产。

这种情况在2017年会继续吗？虽然中国当局可能希望经济继续以每年6%-6.5%左右的速度增长，但今年钢铁需求是否会强劲增长还不好说。

中国当局似乎希望继续使钢铁产能合理化，并把目标对准非法工厂，以降低钢厂燃煤污染。

虽然钢铁供应减少很可能有助于提振价格，但铁矿石价格仅因为钢铁价格上涨就攀升，并不一定符合逻辑。

如果铁矿石价格上涨的同时，库存也继续增加，可能会出现到一定时候，可用库存水平会抑制持续进口新船货需求的情况。

有多重潜在因素可能会触发此类逆转，譬如主要参与者决定退出拥挤不堪的交易，引发退出大潮，还有像官方收紧大宗商品交易规则，或是对经济前景的看法改变等。(完)