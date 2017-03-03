焦点：价格飙升 中国铁矿石企业重启矿山

路透马尼拉3月2日 - 铁矿石价格如火箭般蹿升，可能会促使中国铁矿石企业重新打开数年前因行业不景气而关闭的铁矿，游走在边缘的外国对华供应商所面临的市场或遭挤压，行业管理人士如是说。中国是全球最大的铁矿石进口国。

矿场重新开张或有助中国钢铁厂降低原材料进口成本，在钢铁价格上涨的情况下提高利润。如果有更多的国内矿场开始生产，那么钢铁厂在从海外进口淡水河谷 (VALE.N)(VALE5.SA)、力拓(RIO.AX)(RIO.L)和必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)等厂家的铁矿石时，也有砝码达成更合算的交易。

中国钢铁市场的荣景推动铁矿石价格上月达到每吨94.86美元，为2014年8月以来最高价。由于预计中国将增加基础设施开支，原材料价格看上去还会进一步反弹，刺激更多的国内原材料生产。

“相当多的中国铁矿石企业正计划重新打开矿山，”中型矿企中国罕王(3788.HK)的掌门人潘国成如是说。较低的价格曾导致2013年以来中国的铁矿石产能关闭了逾三分之一，但潘国成预计如果价格再在80美元之上保持六个月，那么其中近半数矿场将重启。

中国罕王现考虑重启不景气时期关闭的三座矿山之一。“如果价格居高不下，”潘国成表示，“我们将认真重新考虑是否应当重启该矿。”

铁矿石矿场的这波重新开张并不代表淡水河谷、力拓和必和必拓眼前就面临威胁，这些巨头提供的是高品级原材料，是投入到钢铁厂熔炉中的核心材料之一。

此外，分析师警告称，北京当局加强执行环境法规，可能让那些重启生产的矿场日子难过。

**谈判筹码**

中国铁矿石含铁量仅约为20%，淡水河谷、力拓及必和必拓的铁矿石含铁量则是超过60%。但经处理的中国铁矿石含铁量可以提升至66%。

部分钢厂倾向使用他们所能够找到的最佳品级中国铁矿石，而不是使用外国较差品级的原材料。

中国东南部一钢厂主管表示，“我们正打算扩大在内地采购铁矿石，但目前还没有找到能够大量供应的。”该名主管要求匿名，因他没有对媒体发言的权限。“我们认为他们正准备重启。”

潘国成表示，与澳洲较低品级的原材料如Fortescue Metals Group(FMG)(FMG.AX)的矿石相较，中国最佳品级的矿石具有竞争力。

不过FMG总裁潘纳威(Nev Power)表示，中国内地钢厂买进Fortescue的矿石与国内高品级矿石混搭使用。潘纳威在接受路透电子邮件访问时称，“需求...仍强劲，我们在当前市场价格下有很好的利润率。”

然而，交易商仍预期若国内高品级铁矿石扩大生产，中国可能利用这点做为与外国供应商的谈判筹码。

“钢厂可能将之作为一种手段...若进口价格过高，他们将会转向国内矿石，”一位不愿具名的上海交易商表示。

图表：reut.rs/2luIQJA

(完)