机构预测金属价格大跌或迫使中国关闭更多铁矿

路透悉尼6月16日 - 咨询机构Wood Mackenzie周一表示，今年铁矿石价格急剧下滑，可能迫使中国关闭多达8,000万吨国内产能，占整体年产量的五分之一以上。

自从五年前铁矿石取消固定年度价格定价方式之后，中国铁矿能否经受铁矿石价格持续下滑，一直存在争论。

中国国内铁矿产业高度分散，据信沿海生产商属于该国成本最高之列，远高于进口铁矿石的价格。

Wood Mackenzie的分析师Andrew Hodge表示，更多的铁矿关闭可能有利于力拓(RIO.AX)(RIO.L)、必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)和Fortescue Metals Group(FMG.AX)。这些矿商在澳洲皮尔巴拉铁矿带开采，利润率较高。

他说，巴西淡水河谷VALE.SA也会受益。

上周末段指标铁矿石价格跌至21个月低点每吨91.50美元。铁矿供应过剩，而钢铁行业需求放缓，导致价格下滑。今年以来，铁矿石价格下跌了三分之一。

Hodge预测，中国将关闭至少4,000到5,000万吨国内产能，这些铁矿大部分集中在沿海地区，成本偏高，而铁矿石品质通常比较低。

他说，考虑到2014年余下时间的价格前景，关停甚至有可能上升到8,000万吨。

“按照当前的价格水平，沿海地区的许多私营铁矿将面临很大麻烦，”Hodge在一媒体会上说，称中国国内铁矿石总产量在每年3.5亿吨左右。

Hodge表示，目前已经有一些铁矿关闭，但尚未出现大面积关停。

力拓的盈亏平衡点在每吨43美元左右，必和必拓则是每吨45美元。

由于巴西到中国距离更远，因此淡水河谷的盈亏平衡点在每吨75美元。

Hodge预计澳洲今年铁矿石出口增长将超过1亿吨。(完)

(编译 张涛/洪曦; 审校 张荻)

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