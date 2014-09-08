中国8月铁矿石和煤炭进口锐减 但原油进口继续增加

路透上海9月8日 - 作为全球最大的铁矿石、煤炭和大豆买家，中国8月对这些大宗商品的进口较前月大幅减少，因需求放缓和供应充足，而价格快速下跌也促使买家静观其变。

然而一大批数据中也不乏亮点，铜进口持稳，原油进口连续第二月增加。铜进口复苏说明，青岛港口融资风波最严重的影响已经过去。

中国海关周一称，8月铁矿砂及其精矿进口7,488万吨，较上月下降9.3%。8月出口钢材776万吨,环比下降3.7%。

铁矿石进口下降，中国大型钢厂在8月底将日产量大幅削减8.35%，至3月以来最低水平，由此打压铁矿石价格降至近五年低点。

“一般来说，中国的钢铁企业在经历建筑淡季后进口铁矿石的步伐也会放慢，”ANZ Banking Group研究主管Mark Pervan称。

“但是今年，你可能会发现钢厂另有压低价格的动机，因此他们减少进口以防铁矿石价格反弹。”

此外，海关数据显示，中国8月煤进口较前月下降18.1%至1,886万吨，大豆进口也锐降19.3%至603万吨。

中国经济增长减缓，水电产能增加，加之政府采取措施控制污染，这些都削减中国煤炭消耗量，导致煤价跌至六年低点。

同样，经济增长减速后，畜牧业和食品加工行业需求乏力，也冲击大豆进口需求。

贸易数据显示，中国8月出口增幅快于预期，但进口意外下降，推动贸易顺差连续第二个月创纪录高位，凸显决策层在勉力提振内需时所面临的挑战。

中国8月原油进口2,519万吨，比前月增加6%，较上年同期提高17.5%。

8月铜进口持稳于7月的34万吨，之前连续三个月下降。(完)

(编译 朱晓军/李爽 审校 郑茵/高琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。