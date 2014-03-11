中国天量库存及融资矿抛货重压铁矿石价格

路透新加坡3月11日 -贸易商称，使用铁矿石作为抵押品融资的中国钢厂和贸易商，正在争相抛售求现以偿还贷款，从而加剧铁矿石的压力。今年以来，铁矿石价格已经缩水超过五分之一。

周二上海螺纹钢期货连续第四日下跌，逼近纪录低位。而上日在中国经济放缓疑虑打击下，现货铁矿石创出2009年以来最大跌幅。

贸易商称，中国的钢厂和贸易商正在设法延迟铁矿石发货。

力拓(RIO.AX) (RIO.L)和必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)则表示，尚未见到船货延迟或取消。

“钢厂和贸易商通知必和必拓和力拓将4月船货延后到5月。原因是他们的资金都锁在港口了。所以他们无法开新的信用证，”新加坡一贸易商称。

这位贸易商称，涉及的船货约为200万吨。

中国主要港口的铁矿石库存约25-30%是融资矿，贸易商称，这些融资矿的货主正一窝蜂地出货来偿还银行贷款。

中国铁矿石进口/价格图表，可点击(link.reuters.com/bym56t)

据我的钢铁网，上周中国港口的铁矿石库存达到创纪录的1.05亿吨。

而铁矿石融资行为的猖獗，则可以解释缘何在经济放缓对钢铁需求产生威胁时，而中国却一直保持大量铁矿石进口。

必和必拓的铁矿石业务主管Jimmy Wilson在一铁矿石会议上称，目前没有因价格下跌产生的船货违约行为。

力拓的铁矿石业务主管Andrew Harding在同一会议上说道，“没有任何延迟发货。”

周一铁矿石价格暴跌8.3%，进入熊市。年内迄今，铁矿石价格跌幅达近22%。

“目前手里有货的都慌，”上海一贸易商称，

“如果他们愿意赔钱出售，那就表示市场无法很快反弹。市场会有很多抛盘，会进一步压低市场。”(完)

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)

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