中国今年铁矿石价格料步入下行通道--钢协官员

路透上海3月22日 - 中国钢铁工业协会副会长兼秘书长张长富表示，预计今年力拓(RIO.AX)(RIO.L)等四大矿企铁矿石新增产能5,000万吨，铁矿石供求关系趋于平衡，价格步入下行通道。钢铁行业形势则要好于去年，但钢材价格难有大幅度回升。

中国证券报周五引述张长富称，除海外大型矿企产能增加，中国自身铁矿石供应能力也将明显增强。“铁矿石供求关系将趋于平衡，矿石价格步入下行通道，近两年支撑矿石高价位的因素不复存在。”

他预计，四大矿企今年总计新增产能约5,000万吨。其中巴西淡水河谷(VALE5.SA)基本持平，力拓增产1,500万吨，必和必拓(BHP.AX)增产1,000万吨；FMG(Fortescue Metals Group Ltd)(FMG.AX)增产2,500万吨。澳大利亚、加拿大、秘鲁等其他国家矿山产能也会有所增加。

具体到今年全球新增铁矿石产量，张长富预计在6,000万-7,000万吨。

对于与铁矿石息息相关的钢铁产业，张长富认为，今年钢铁业形势将好于去年。因中国基础设施建设、房地产、机械制造、汽车等可拉动钢材市场的行业，今年将呈现一定幅度增长。

但他同时指出，今年钢铁市场供大于求局面依旧。在经济增长拉动和成本支撑下，钢材价格会出现一定幅度回升，但回升幅度有限，钢铁行业将较长时期面临“高产能、高成本、低利润”的局面。

中钢协统计数据显示，3月上旬预估全国粗钢日均产量高达208.46万吨，旬环比增长2.48%，连续四旬环比增长，并创下中钢协有统计以来的产量新高。重点企业钢材库存为1,284.5万吨，较2月末的1,265万吨略有上升。

在去年10月和11月两个月维持主要产品价格不变后，中国大型钢厂--宝钢股份(600019.SS)已连续五个月上调主要产品售价。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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