焦点：中国大举作空加速铁矿石价格崩跌 并强化自身定价影响力

路透新加坡12月3日 - 今年铁矿石价格横遭腰斩，中国投机客对大连商品交易所刚刚推出一年的铁矿石期货大举作空，在一定程度上刺激了跌势，也在这一过程中让中国得到了长期以来一直渴求的定价权。

从铁矿石到黄金等许多大宗商品，中国都称得上是最大消费国，并且花大力气谋求提高定价权。分析师表示，如果中国允许包括大型生产商在内的外资在大商所交易，其对铁矿石的影响力可能变得更加强大。

2013年10月推出的铁矿石期货合约让许多中国投资者第一次真正得到在铁矿石期货市场中交易的机会，特别是在当前情况下，中国政府严控国营企业从事海外衍生品交易，因为在始于2008年的全球金融危机期间，一些企业从事海外期货交易蒙受了数十亿美元的损失。

大连铁矿石期货是全球第一家以实货交割为支持的铁矿石期货合约，其放量暴跌帮助拉低了世界其它交易所的现货以及衍生品价格，因为在中国经济放缓之际，市场面临供应大量过剩，打击了投资者信心。

“出于对中国经济的担忧，大商所有更多客户已经卖空一段时间了，”SSY Futures Singapore主管Jamie Pearce说。

据路透数据，大商所指标铁矿石期货DCIOcv111月的未平仓合约自7月以来增加了近七倍，至100多万手，同期铁矿石期货价格挫跌了25%。

大商所的数据显示，截至10月17日的一年间，铁矿石期货推出第一年的交易量就达到了6,760万手。相比之下，新加坡交易所的铁矿石掉期和掉期期货同期交易量只有略多于200万手。

基金研究机构泽奔商务咨询公司的数据显示，中国约有700支私募基金，管理着约3,000亿元人民币资产。

这其中有一部分基金投资商品期货和股市，他们所建立的规模庞大的空仓导致铜价在3月触及四年低点。上海期铜的最新空仓或许就为本周铜价跌至四年半低点推波助澜。

“许多空仓是基于对冲策略建立的，是为了在股指和铁矿石或螺纹钢之间建立对冲，这对我来说是全新事物，”新加坡的一位交易员说，他还补充称，这些基金常常买入股指期货，同时做空一种或两种其它期货合约。

**巨大影响**

大连铁矿石期货的推出，是近两年来中国为提高铁矿石定价话语权而进行的第三次努力，事实证明这次的努力比前两次都更成功，之前中国曾先后推出铁矿石价格指数和实货交易平台。

“中国的期货市场是体现市场人气的关键指标，所以每天这里的价格波动会对铁矿石购买行为形成很大影响，” 钢铁指数公司(TSI)的一位代表说。TSI是全球三大铁矿石价格提供商之一。

大连铁矿石期货影响着中国现货船货的定价，TSI这样的价格提供商每天都会对数据进行汇编，产生现货市场参考价。另外两个价格提供商分别是普氏(Platts)和金属导报(Metal Bulletin)。

路透数据显示，TSI.IO62-CNI=SI和金属导报.IO62-CNO=MB的指标铁矿石价格指数紧密跟随大连铁矿石期货的走势而动。

按TSI和金属导报的报价，铁矿石价格目前约为每吨70美元，今年迄今已经下跌了47%。而大连商交所的指标铁矿石期货价格已跌去43%。

这些价格指数每天都在期货交易收盘后很久才会发布。

澳新银行(澳盛银行,ANZ)的资深商品策略师Daniel Hynes说，由于铁矿石近几个月大幅挫跌，大连铁矿石期货“愈发得到实货买家的关注，因为它是市面上唯一看得到的日内报价”。

为了扩大大连商交所的影响力，中国当局或许会允许外国投资者参与进来。

“如果中国想掌握定价权，很明显需要有生产商来支持大连商交所的期货，还要有以美元计价的合约来吸引国际投资者，”Hynes说。

大连商交所似乎对这点很清楚。

为了开发具有全球定价力的期货合约，大连商交所近期在声明中称，它将“通过探索开展铁矿石保税交割，引进境外合格投资者，提升市场国际影响力。”(完)

(编译 郑茵/白云; 审校 张荻/徐文焰)

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