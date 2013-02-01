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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 17:32 BJT

钢铁产业: 中国港口铁矿石库存降至21个月最低--Mysteel

路透上海2月1日 - 咨询机构Mysteel的数据显示,周五中国主要港口的铁矿石库存较一周之前下降3%,至6,777万吨.这是钢厂补充库存的一个迹象.

目前铁矿石库存处于2011年4月以来最低水平.

来自澳洲的铁矿石库存较前一周减少4%,至3,086万吨,因飓风影响了出货量.

由于中国钢厂加大铁矿石购买量,以及港口铁矿石库存的迅速减少,推动价格上涨至每吨152.50美元,为逾两周最高.(完)

(编译 李春喜; 审校 艾茂林)
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