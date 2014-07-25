中国铁矿石贸易定价模式新选择：基差定价

作者 李文科

路透北京7月25日 - 中国首单铁矿石基差贸易合同履约，给长协定价模式崩溃后的铁矿石行业提供了更大想象空间，“期货价格+基差”的定价模式至少为产业链客户提供了一种新的选择。

不仅如此，基差定价模式将推动上市尚不足一年的中国铁矿石期货更趋成熟，更为中国经济增速下滑背景下产能过剩的黑色产业链更好地进行风险管理提供可能性。

“基差定价相当于钢厂、贸易商把价格波动风险转移到期货市场，而期货市场相对公允，...这完善了黑色金属产业链的定价模式，虽然取代不了现在普遍采用的一口价、月均价、指数定价等方法。”直接参与此次基差贸易事宜的永安期货副总经理石春生指出。

不过首单铁矿石基差贸易合同总量并不大，更有试水的味道，且考虑到国内铁矿石期货的参与面仅为国内企业，并用人民币计价和交割，这一模式即使成功运行，短期内也不大可能推广到国际铁矿石贸易中。

联合金属网铁矿石分析师杜亚楠亦表示，基差定价模式固然可以降低钢厂风险，稳定钢厂生产运营，但铁矿石国际贸易目前通用的是指数定价，再加上钢厂资金普遍紧张，基差定价模式具有多大的生命力还有待检验。

而此前十年饱受国际铁矿石暴涨威胁中国钢厂利润纸薄，又遭遇经济增速下滑引发的需求低迷，基差定价模式无疑将推动其利用铁矿石期货来发挥套期保值的功能，从而为控制成本、锁定利润并降低经营风险提供更多层次的工具。

日照钢铁集团董事长杜双华则表示，铁矿石基差贸易合同签约，意味着给企业运用期货工具的传统思维又打开了新的一扇门户。

的确，延续了多年的铁矿石长协定价模式在几年前一朝被打破后，一口价、指数定价、月均价以及追价等多种定价方式充斥市场，并没有形成统一的定价模式，占据成本七成左右的铁矿石价格波动仍是钢厂面临的巨大风险。而中国接连推出铁矿石期货、钢材期货以及即将推出的铁矿石掉期等，为铁矿石现货贸易的新定价模式提供了新的可能。

大连商品交易所提供的新闻稿亦指出，由于国际市场黑色金属领域尚未有权威的期货价格，因此，基于大连商品交易所铁矿石期货价格的基差贸易有利于提高中国在该领域的定价能力。

从国内看，基差定价在有色、大豆等行业已经普遍运用。基差贸易是国际大宗原材料市场领域比较普遍的贸易形式，就是买卖双方签订购销合同时，暂不确定固定价格，而是按指定交易所的期货价格锁定基差，由买方在装运前选择某一时点的期货价格作为最终交易价格。

石春生就强调，本次基差贸易合同已经履约，从结果上来看，永安期货下属的永安资本和日照钢厂实际上实现了双赢的结果，这具有一定示范效应，因为可以看出来，焦炭企业和铁矿石矿商对此都非常感兴趣，未来贸易中运用基差定价模式的可能性非常大。

**刚刚起步**

在目前经济增速下滑、结构调整和资金紧张大背景下，产能过剩的钢铁企业对于管理风险的需求比以往任何时候都更加强烈。但刚刚起步的基差定价能否成为钢铁业采购铁矿石的基准定价模式，还需要时间的验证。

“因为决策流程等问题，现在参与期货市场的央企国企的比例并不高，...这个方法肯定是（让钢厂和贸易商）多了一个选择，但目前看基差定价模式还不大可能成为主流。”杜亚楠认为。

永安期货总经理施建军也表示，基差定价在钢铁行业刚刚起步，国际市场黑色金属领域尚未有权威的期货价格。通过基差定价，改变一口定价的模式，能使整个行业的定价能够更加完善。有了基差定价以后，买卖双方的定价更加自由，另外也有利于稳定购销关系。

市场人士认为，定价权最核心的意义是现货企业使用期货价格来指导生产经营活动。而现货企业通过基差定价的模式，能提高企业套期保值的效率，在稳定供求关系的前提下，使贸易合同双方的风险外溢到期货市场上。

石春生强调，中国钢厂和贸易商的传统采购和贸易的模式应该终结，和跨国贸易商一样，利用衍生品市场进行套保和规避风险是当前钢铁熊市下的优选，而且随着国内外矿石衍生品市场的不断完善，能满足不同采购和销售需求的各类金融产品将应运而生。

虽然铁矿石期货<0#DCIO:>上市不过八个月，但大连商品交易所正在进一步做深、做细、做全铁矿石期货品种，探讨开发铁矿石相关的衍生品工具，包括掉期、期权，以及探索以指数为标的的工具，以铁矿石衍生工具完善为抓手让更多的企业更加真正有效地参与市场。

上海清算所最新发布公告称，经中国人民银行批准，银行间市场清算所定于2014年8月4日起推出人民币铁矿石、动力煤掉期中央对手清算业务。

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**本周大宗商品其他新闻一览**

--欧洲和亚洲的业界消息人士称，中国已买入近3,000吨氧化钼，为20年来首次，此举旨在帮助国内因信贷紧张而身处困境的生产企业。氧化钼常用于强化钢材。

--中国煤炭工业协会会长王显政称，从调研情况看，煤炭企业亏损面已经超过70%，一半以上企业出现减发、欠发、缓发职工工资的现象。煤炭市场供大于求、结构性过剩的态势短期难改，煤炭经济下行还有加剧趋势。

--香港政府统计处周四数据显示，6月份香港净流入中国的黄金量按月减少23%，为连续第四个月下滑，因市场对黄金实货需求走软。

--中国大连商品交易所称，日照钢铁集团与永安资本、中信寰球商贸（上海）公司周三在日照签订了国内首单铁矿石基差贸易合同，标志铁矿石期货在定价作用发挥方面迈出实质性一步。

--中国黄金协会最新统计数据显示，今年上半年中国黄金产量完成211.073吨，同比增长9.47%；同期黄金消费量达到569.45吨，同比下降19.38%。

--中国国家能源局日前发布通知，要求各地坚决遏制煤制油（气）盲目发展势头，对违反政策规定违规上马新建项目的行为要进行问责。

--周一的海关数据显示，中国6月进口的伊朗原油同比增加38%，但交货量也创四个月最低水平。（完）

(审校 林高丽)

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