中国铁矿产量仍在增长 跨国大矿企难以横扫本地对手

路透北京9月23日 - 全球顶级铁矿石业者试图凭借大量廉价矿石淘汰高成本对手虽已有一些成果，但在他们最想攻下来的地方--中国，这个做法却踢到了铁板。

尽管众多规模较小、成本较高的中国矿商已因全球价格崩跌而被迫关闭，但随着国家支持的大制造商扩产或者进行整并，整体而言中国国内产量仍在增加。

中钢集团矿业开发有限公司总经理连民杰本月在一个行业会议上表示，那些隶属于钢厂或国企的铁矿，以及那些建设时间相对较早、资源也较好的铁矿，都有生存的空间。

在快速扩张之后，力拓(RIO.AX)(RIO.L)、必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)等国际性矿商先前预期，一大批高成本的中国铁矿石产能将关闭，帮助铁矿石价格止跌。今年以来，价格已下跌了40%左右。

上周铁矿石.IO62-CNI=SI周线收报每吨81.70美元。中国钢铁工业协会副秘书长李新创周一说，长期来看铁矿石价格预期将在每吨80美元左右。摩根士丹利的预估是价格近期将跌至70美元，到年底时回升至90美元。

力拓本月说，预计今年年内将有1.25亿吨产能被砍掉，目前有8,500万吨产能已经被砍掉，大多数是在中国、印尼、伊朗、南非及澳洲。

即便如此，据国家统计局称，中国2014年头八个月的产量较上年同期增加8.5%至创纪录的9.86亿吨。

中国南部海南省一私营铁矿石生产商的经理说道：”很多矿并没有关闭，因为是大型钢厂产业链的一部分，他们的地点通常非常接近钢厂。“

在中国主要钢铁企业中，只有位列第二的宝钢(600019.SS)在国内没有自己的铁矿。

中国最大钢铁厂--河北钢铁集团有四个铁矿，排名第三的武汉钢铁集团600005.SS拥有六个铁矿。鞍山钢铁集团(000898.SZ)有九个，首钢集团(000959.SZ)更是多达12个。

尚没有一家企业对自己的铁矿石产量置评。

据中国钢铁工业协会的调查，尽管价格起伏不定，但2013全年钢铁企业旗下的逾20家大型铁矿生产仍相对稳定。

**整合**

若不考虑铁矿石品位的变化，中国铁矿石产量数据具有误导性。据业内估算，2003年到2013年间中国铁矿石的平均品位从31.2%降至21.5%，远低于进口铁矿石的60%甚至以上。

分析师建议，产能利用率才是衡量中国制造商体质的一个更好的指标。根据一些预估，部分矿场产能利用率今年已下降到只剩三分之一。

钢厂使用进口矿石的份额稳定上升，这也是个重要指标。研调机构Mysteel的调查显示，到9月中为止，用于钢铁生产的海外矿石份额从今年初的75%增加至88%。

但区域分项数据却显示，价格崩跌不但推动了行业整并，且在以小型民间制造商为主的地方扮演淘汰产能的推手，例如辽宁省北部的朝阳县。相反，像湖北省这类铁矿石大产区，以及四川、广东及安徽，今年产量都有两位数的增幅。

整并可能有助于降低平均成本。德意志银行引用中国冶金矿山企业协会数据称，到6月为止，成本已较上年同期减少5-10%。(完)

(编译 李婷仪/孙茉莉 审校 张涛/张荻/艾茂林)

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