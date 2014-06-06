更正-澳洲个股：铁矿石扩产过快而忽视基本成本，暂无收购计划--必和必拓CEO

(因英文原文有误，第一段应为“基本成本”，而非“基本增长”，并相应调整标题)

路透北京6月6日 - 必和必拓首席执行官Andrew Mackenzie 周四表示，该公司铁矿石生产扩张太快，导致其忽视了整体业务的基本成本。

不过他也表示，尽管铁矿石市场面临暂时性的产能过剩，中国和其他市场的需求足够支持其扩产。

“我们认为没有必要像过去10年那样大规模投资...但我们打造的业务基础将是未来数十年发展的稳固基石,”Mackenzie在北京对记者表示。

全球主要矿商，包括必和必拓、力拓 和巴西的淡水河谷 都押注中国铁矿石需求会持续增长，因而扩大产能并增加海运铁矿石的供应。

但中国经济增速放缓至23年来最慢，再加上铁矿石新供应大增，引发对于铁矿石全球供应过剩和价格长期受抑的警告。 必和必拓有望将年产量提高至2.6-2.7亿吨，高于计划的2014年年产2.17亿吨。必和必拓是继淡水河谷和力拓之后，全球第三大铁矿石生产商。 虽然供应过多造成铁矿石价格今年下滑近30%，至2012年9月来最低水准，但Mackenzie称必和必拓生产成本较低，更容易应对铁矿石价格下滑的局面。 “在比当前价格低很多的价位，我们有很强的竞争力，”他说。 Mackenzie谈到全球主要铁矿石消费国中国时表示，中国抗击污染的举措，已经迫使当地钢厂转向采用质量更好的澳洲铁矿石，弃用国内矿商和其他地区出产的低质铁矿石。 中国今年1-4月铁矿石进口激增20.65%至3.053亿吨，澳洲生产商是主要受益者，铁矿石出口增长35.4%。 1-4月澳洲占中国整体铁矿石进口的比重上升至54%，高于2013年全年的50.9%。 随着中国经济朝着远离投资主导扩张的方向转型，Mackenzie称必和必拓正关注新的领域，以从这种转变中获益，例如壮大钾肥和能源业务。 Mackenzie指出，必和必拓仍寻求精简投资组合，包括出售部分资产且无收购计划，并称公司仍打算出售在澳洲的Nickel West资产，德意志分析师称该资产价值4.59亿美元。 必和必拓已把Nickel West和其他两项不想要的铝和锰业务整合在了一起。今年稍早时其暗示，一种选择是剥离这三项业务，整合为一家单独的公司。(完)