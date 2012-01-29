中国未能降低对铁矿石巨头的依赖

周六公布的海关数据显示，2011年中国减少了印度现货铁矿石进口量，主要转向增加南非产品进口，但是未能降低对澳大利亚和巴西主要铁矿石供应商长期合同的依赖。

路透北京1月21日电（记者 David Stanway/Lucy Hornby）---周六公布的海关数据显示，2011年中国减少了印度现货铁矿石进口量，主要转向增加南非产品进口，但是未能降低对澳大利亚和巴西主要铁矿石供应商长期合同的依赖。

中国近年来不断表示，印度和其他地区的铁矿石供应能够帮助打破全球铁矿石三巨头--必和必拓(BLT.L)(BHP.AX)、力拓(RIO.L)(RIO.AX)和淡水河谷(VALE5.SA)的垄断地位。

但是2011年，中国64%的铁矿石进口来自澳大利亚和巴西，与2010年相比并无变化。同期，从印度进口的铁矿石减少了24%，品质也有所下降。

中国从南非进口铁矿石增长22%。不过印度铁矿石进口量仍排名第三，为南非进口量的两倍。

中国铁矿石进口总量增加了10.94%，因中国钢铁行业在国内经济增速放缓之际仍继续扩大产量。

中国采取多元化的采购策略，进口来源地甚至包括毛里塔尼亚和缅甸。中国钢铁工业协会副会长王晓齐周一表示，这对市场产生了“深远影响”。

如果价格下跌导致成本较高的生产商无利可图，铁矿石巨头可能对中国更为重要。

“只要中国铁矿石需求仍高企，我们将看到更多国家向中国出口铁矿石。不过2012年情况可能大不一样，因为铁矿石需求增速放缓。”未来资产证券商品研究主管Henry Liu指出。

“这种情况下，生产成本较高的生产商将减少对中国的出口量，铁矿石巨头将获得更多市场份额。”

2011年共有64个国家向中国出口铁矿石，2010年时仅有44个国家。

分析师认为，非传统供应国的增加反映供应紧张、需求强劲和价格高企，而不是因为中国多元化的策略。

阿尔巴尼亚、亚美尼亚、英国、柬埔寨和丹麦等首次向中国出口铁矿石的国家在中国进口总量中所占比例仍非常小。

来自南非、俄罗斯、加拿大、伊朗、乌克兰和印尼等国的进口量总计1.0485亿吨，占中国进口总量的15%，高於2010年时的12%。

12月中的路透调查显示，2012年铁矿石价格.IO62-CNI=SI平均值料为每吨150美元，2011年均值为168美元。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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