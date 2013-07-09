全球商品：中国首个非官方铁矿石交易平台周二正式开始运营

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海7月8日 - 中国首个非官方的铁矿石实货交易平台--日照铁矿石交易中心--继四年前关闭后，将于周二起开始运作，这也预示着中国政府进一步放松对铁矿石进口的管制。
中国已在本月初废除实行近10年之久的铁矿石进口资质管理，这种举措可以减少中间环节并降低了国内钢厂的成本。
此举终结了中国多年来对铁矿石贸易的严格监管，因爲此前要遏制由铁矿石进口市场炒作带来的价格上涨，这同时也与中国政府致力于减少政府干预市场的趋势一致。
日照国际铁矿石交易中心股东和交易员表示，新平台将于周二起在山东日照运作。
该平台将是仅仅一年多时间内出现的第三家新平台，藉以帮助市场人士对冲日益波动的铁矿石价格。不过相对庞大的中国铁矿石进口现货市场而言，北京国际矿业权交易所(China Beijing International Mining Exchange/CBMX)和新加坡globalORE平台的交易量虽有增长，但总体成交量却不够大。
日照国际铁矿石交易中心最初由大型私人铁矿石交易商在2009年成立，但尚未开始运作就被中国钢铁协会关闭，因担心会引发投机并扰乱每年设定的年度铁矿石价格机制。
了解情况的消息人士表示，交易初期将主要以现货爲主，人民币进行结算，以帮助交易商销售港口库存。(完) (编译 石冠兰 审校 沈以文)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。