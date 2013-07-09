全球商品：中国首个非官方铁矿石交易平台周二正式开始运营

路透上海7月8日 - 中国首个非官方的铁矿石实货交易平台--日照铁矿石交易中心--继四年前关闭后，将于周二起开始运作，这也预示着中国政府进一步放松对铁矿石进口的管制。

中国已在本月初废除实行近10年之久的铁矿石进口资质管理，这种举措可以减少中间环节并降低了国内钢厂的成本。

此举终结了中国多年来对铁矿石贸易的严格监管，因爲此前要遏制由铁矿石进口市场炒作带来的价格上涨，这同时也与中国政府致力于减少政府干预市场的趋势一致。

日照国际铁矿石交易中心股东和交易员表示，新平台将于周二起在山东日照运作。

该平台将是仅仅一年多时间内出现的第三家新平台，藉以帮助市场人士对冲日益波动的铁矿石价格。不过相对庞大的中国铁矿石进口现货市场而言，北京国际矿业权交易所(China Beijing International Mining Exchange/CBMX)和新加坡globalORE平台的交易量虽有增长，但总体成交量却不够大。

日照国际铁矿石交易中心最初由大型私人铁矿石交易商在2009年成立，但尚未开始运作就被中国钢铁协会关闭，因担心会引发投机并扰乱每年设定的年度铁矿石价格机制。