信威集团拟2.85亿美元收购以色列卫星公司SCC并将其私有化

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海8月25日 - 中国北京信威科技集团股份有限公司(600485.SS)周四公告称，拟收购以色列通信卫星运营公司--Space-Communication Ltd.(SCC.TA)(SCC公司)100%的股份，并将其私有化；交易对价2.85亿美元。
本次收购将由信威集团间接控股的海外子公司在以色列设立项目公司完成，不过还有待以色列政府部门的批准。交割条件全部满足后，项目公司与SCC公司将依据以色列相关法律进行公司合并。
公告显示，SCC公司是一家在以色列注册并于特拉维夫证券交易所上市的卫星运营商，运营Amos系列卫星，提供的服务主要覆盖中东、中欧、东欧、亚洲及非洲等区域。2015年，SCC公司营业收入9,865.9万美元，净利润167.5万美元。
SCC目前的控股股东是以色列最大的私有控股集团Eurocom Holdings (1979)Ltd.，主要涉及通信、房地产、可再生能源等领域。
信威集团表示，SCC公司目前拥有的轨位高度契合中国“一带一路”战略，也符合公司的海外项目开拓规划。通过本次收购，信威集团将拥有重要的频率和轨位资源，以及三颗在轨卫星，覆盖北美、欧洲、中东、亚洲（包括中国）、俄罗斯、非洲。
加上拟投资的运行于西经84.4度轨位的“尼星一号”卫星项目，信威集团的固定卫星通信网络将基本实现全球覆盖，实现为中国海外企业和相关国家及地区提供互联网接入、高清广播电视、地面网远距离传输等宽带信息服务的战略目标。
信威集团周三收报17.35元人民币，过去一个月累计微跌0.75%。（完）
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(发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
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